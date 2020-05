Primavera Sound 2021 da sus primeros nombres

Ya se conoce el primer avance del cartel de Primavera Sound Barcelona 2021, protagonizado por una mayoría de artistas que renuevan su presencia en el festival además de algunas nuevas incorporaciones muy especiales. Una primera selección de nombres que condensa el espíritu del festival en una edición tan esperada como la del 20 aniversario, a la que se sumarán más nombres próximamente, tanto del cartel de 2020 como nuevas sorpresas. No cabe duda: en 2021, Primavera Sound seguirá siendo Primavera Sound.

Seguirá siendo un festival sin letra pequeña, apostando al mismo tiempo por el coloso del hip hop mundial Tyler, The Creator y el terremoto británico en ciernes Little Simz; por unos The Strokes en plena segunda juventud gracias a The New Abnormal y por Fontaines D.C. como abanderados de una nueva generación de guitarras incendiarias; por la superestrella Bad Bunny que durante este año ya ha publicado no uno sino dos discos nuevos y por Bad Gyal dando pasos de gigante a cada nueva canción que saca; por Pavement, que retrasarán su esperada reunión para estrenarla en el festival, y por Bikini Kill, que nos ayudarán a quemar tensión con su fiereza riot grrrl; por los escurridizos Chromatics volviendo tras una larga ausencia; por el rapero del momento Young Thug y por la futura emperatriz urbana y latina Paloma Mami; por la superbanda virtual Gorillaz visitándonos por primera vez; por FKA twigs tras haber firmado uno de los mejores discos del año pasado y por Jamie xx en su viaje a las profundidades de la música de baile; por la estrella del R&B Jorja Smith y la revolucionaria del pop Charli XCX; por Tame Impala subiendo al escenario, ahora sí, con las sugerentes canciones de su nuevo disco The Slow Rush y por los incombustibles IDLES, que volverán al festival tras haberlo incendiado en 2018 con la bandera del rock como acto de resistencia. Por todos ellos apuesta Primavera Sound, y por todos ellos seguiremos luchando.

Seguirá siendo un festival de leyenda. Porque un festival no cumple 20 años sin toda esa constelación de nombres que forman un universo propio único e irremplazable. Sean mitos universales como el eterno Iggy Pop, la resurrección de los iconos góticos Bauhaus, la gran dama de la canción catalana Maria del Mar Bonet o la primera aparición en el festival de Beck, o mitos familiares de la casa como Shellac, siempre Shellac, o los sospechosos habituales The National, Yo La Tengo, Dinosaur Jr, The Jesus and Mary Chain (tocando su Darklands) y Manel en el plano local que ayudarán a darle esa pátina de aniversario al encuentro. No estarán solos: los ídolos post-hardcore Jawbox, la veterana turbina grindcore de Napalm Death o el hip hop de alcance exponencial del dúo Freddie Gibbs & Madlib ampliarán la paleta estilística clásica al lado de leyendas en forja como el crooner de las tinieblas King Krule, Caribou y su electrónica emocional (can’t do without them), la propulsión psicodélica de King Gizzard & The Lizard Wizard o el proyecto en solitario de Jehnny Beth de Savages. Leyendas de ayer, hoy y mañana.

Seguirá siendo un festival de presente y de futuro. Da igual en qué año sea: la jamaicana Koffee seguirá en curva ascendente en su asalto al trono mundial del reggae, Amaia nos endulzará con flechazos pop como el primer día, el experimentador irredento Earl Sweatshirt continuará haciendo de las suyas en el mundo del rap, el pop de Caroline Polachek y Hannah Diamond seguirá sonando ultrafuturista, Duki permanecerá como capo del trap argentino y Shame aún nos abrasarán con su post-punk descarnado. 2021 también sonará al nuevo pop polimórfico de Rina Sawayama, a los himnos comunales de Carolina Durante, al soul con mensaje de Jamila Woods y a las aventuras oníricas de Helado Negro. Como siempre, aquí y ahora.

Seguirá siendo un festival reto. ¿En qué otro lugar, si no, podrían coincidir propuestas tan desafiantes y distintas entre sí como las de Einstürzende Neubauten, la performance sonora del pionero Jordi Valls bajo su proyecto Vagina Dentata Organ, 100 gecs y su electrónica venida de Matrix, la experimentación electroacústica de los AEAEA de Nicolas Jaar y Patrick Higgins, la rockosidad minimalista con sonidos propios del folklore del sudeste asiático de OM, el flow navajero de BigKlit, Autechre como embajadores de la IDM, los laberintos desquiciados de black midi, el happy hardcore de Gabber Modus Operandi o la crew dominicana proto-trap Los Hijos de Yayo, que vendrán invitados por otro adicto al desafío permanente como es Yung Beef? Simpatía por el riesgo, siempre.

Seguirá siendo una fiesta. Eso que quede claro. Aunque la premisa sea la celebración del 20º aniversario de Primavera Sound, queda claro que la edición de 2021 será algo más. Mucho más. Será el reencuentro colectivo dos largos años después de la última vez, y nos tranquiliza saber que estará amenizada por la esperadísima vuelta al ruedo de Disclosure, la diversión desacomplejada del colectivo de hip hop Brockhampton, Metronomy y su baile infinito, C. Tangana en calidad de ídolo pop de masas, la estrella drag brasileña Pabllo Vittar, los incombustibles Black Lips y Les Savy Fav, la discomóvil cumbiera de Sonido La Changa, la reina del bounce Big Freedia, la entente reguetonera de DJ Florentino, Kelman Duran y DJ Python como Sangre Nueva y las clases maestras a los platos de Special Request, Fatima Yamaha y Leon Vynehall para cuando el cuerpo pida más. Y si el cuerpo aún necesita más, seguirá contando con la primera edición de Brunch -On The Beach el domingo 6 de junio de 2021, también con sus grandes protagonistas confirmados: el DJ set de Disclosure, la diosa del techno Nina Kraviz, la vigorosa Amelie Lens y el prodigio surafricano Black Coffee.

La cuenta atrás arranca con este primer avance de más de un centenar de nombres, que se irán completando a lo largo de los próximos meses hasta dar forma al cartel definitivo de nuestro 20º aniversario. Sincronicemos los relojes: quedan exactamente 371 días para Primavera Sound Barcelona 2021.

Todas las entradas adquiridas para Primavera Sound Barcelona 2020 son válidas para la edición de 2021.

A partir del miércoles 3 de junio a las 12:00 se pondrán a la venta los abonos para Primavera Sound Barcelona 2021 al precio de 165 €* en DICE. También se pondrán a la venta los abonos VIP al precio de 400 €* y los abonos a plazos en Festicket.

*Gastos de distribución no incluidos

INFORMACIÓN SOBRE LA OPERATIVA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE ENTRADAS

El miércoles 3 de junio se abrirá la operativa de cambios y devolución de entradas para todas aquellas personas poseedoras de un abono o entrada para Primavera Sound Barcelona 2020. Todos los compradores recibirán hoy un e-mail avanzando los detalles y todas las opciones disponibles.

Aquellas personas que hayan comprado su entrada físicamente pueden escribir a [email protected] para recibir toda la información sobre las ventajas de conservar su entrada y de los procesos de donación y reembolso.