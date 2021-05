Primavera Sound 2022 desvela el cartel más ambicioso de su historia

Tras dos años sin Primavera Sound su edición de 2022 llegará amplificada.Un festival urbano de 11 días de duración con un cartel excepcional en el que se implicará a toda la ciudad con seis días en el Parc del Fòrum más una fiesta en la playa de Sant Adrià de Besòs y cuatro días en las salas de Barcelona Los primeros nombres de su cartel (se completará las próximas semanas auguran una mezcla de grandes nombres esperados como Pavement, Tame Impala, Massive Attack o Beck, aparte de de mitos como Bauhaus, Nick Cave and the Bad Seeds o Einstürzende Neubauten, sin olvidar perlas como Charli XCX, Sharon Van Etten o Dua Lipa.

Así nos lo cuenta la organización de Primavera Sound

WEEKEND 1

2-4 junio

En busca del tiempo perdido

Llevamos dos años sin Primavera Sound. Tanto la organización como los fans y los artistas. Así que el primer fin de semana del festival, que abrirá entre el 2 y el 4 de junio en el Parc del Fòrum, nos transportará a esas ediciones que no pudieron ser. Por eso seguiremos contando, como en el cartel de 2021, con las leyendas The Strokes, el indómito Tyler, The Creator, la reunión exclusiva de Pavement, la catarsis colectiva de Tame Impala, los eternos innovadores Massive Attack, la batidora de estilos de Gorillaz, la familiaridad de The National, la estrella del R&B Jorja Smith y el ganador Beck. A todos ellos se suma Nick Cave and the Bad Seeds, que viene a completar un elenco estelar e intergeneracional de cabezas de cartel que saldarán al fin una deuda pendiente con los fans que tanto ansiaban verles.

Pero es solo la punta del iceberg, por supuesto. El zoom in ya empieza con la mayoría de nombres del cartel de 2021 que reafirman su presencia junto a algunas sorpresas: desde el retorno de Bauhaus a la reina de 2020 Charli XCX, de la electrónica arrolladora de Disclosure a la leyenda mallorquina Maria del Mar Bonet, de C. Tangana convertido en El Madrileño a la resistencia punk de Idles, del patrón del trap argentino Duki al grupo de k-pop Dreamcatcher, de un nuevo reencuentro con Beach House a la primera vez con el hyperpop de 100 gecs, de la diva digital Caroline Polachek al crooner del infierno King Krule, del estrépito de Einstürzende Neubauten al golden hour country de Kacey Musgraves, de la reina Bad Gyal al zarpazo hardcore de Jawbox, de los beats en color de Jamie xx a las proclamas riot de Bikini Kill, del folk lisérgico de Sharon Van Etten al icono Kim Gordon. ¿Hip hop? Ningún colectivo más en forma que Brockhampton ni ninguna solista tan exuberante como Little Simz. ¿Soul? A los pies de Mavis Staples. ¿Guitarras? Por aquí estarán King Gizzard & The Lizard Wizard en su primera actuación de muchas en el festival, pero también Fontaines D.C., Dinosaur Jr. y Parquet Courts. Y ojo con Slowthai porque ya no se le puede ni encasillar en el rap. Igual que a girl in red ya se le ha quedado pequeña la etiqueta de bedroom pop. ¿Más electrónica? El rompemoldes DJ Shadow, los pioneros Autechre, la leyenda del electro Stingray 313 actuando en directo por primera vez o por supuesto Caribou porque can’t do without him. ¿Pop urbano? El fenómeno chileno Paloma Mami. ¿Estrellas locales? La prodigiosa Amaia y la fábrica de hits de Manel. ¿Fiesta? La dejamos a cargo de Pabllo Vittar y su pop queer masivo.

Claro que, haciendo aún más zoom in es donde se encuentran las mayores exquisiteces y los contrastes más interesantes de este primer de semana. Sean las propuestas extremas de Napalm Death, Lightning Bolt, The Armed, black midi, Evian Christ o The Caretaker, los destellos pop de Rina Sawayama o Hannah Diamond, la visión renovadora de la tradición de Les Amazones d’Afrique, Za! & La Transmegacobla o Rodrigo Cuevas con su espectáculo Barbián, el bounce iconoclasta de Big Freedia o el punk desde Japón de Otoboke Beaver. Y sí, no hay que hacer más zoom para comprobar que Shellac, pase lo que pase, seguirán ahí. Por mucho tiempo, esperamos.

El del Weekend 1 es, en definitiva, el festival que os debemos.

WEEKEND 2

9-11 junio

El tiempo recobrado

Pero queríamos más. Porque el mundo no ha parado de girar a pesar de que se haya reducido la velocidad o hayamos pasado unos meses en casa. Si algo nos ha servido para sobrellevar toda esta situación ha sido la cultura, la música, y por eso no podíamos celebrar una edición de Primavera Sound en 2022 sin contar con esos artistas que nos han acompañado en estos últimos meses o a los que llevábamos años esperando. Como Dua Lipa, que publicó su celebradísimo Future Nostalgia en pleno confinamiento y nos puso a bailar en el salón; o Lorde, que emergerá de su retiro con su tercer disco tras su imborrable visita en 2018; o Megan Thee Stallion, ahora mismo la piedra angular que explica el rap estadounidense gracias a su álbum Good News; o Yeah Yeah Yeahs e Interpol, que ejercerán de representantes de esa reivindicada escena neoyorkina de principios de los 2000. Para que la celebración sea redonda, algunos cabezas de cartel del primer fin de semana también actuarán en este, ofreciendo una alternativa para que nadie se pierda sus actuaciones. The Strokes, Tyler, The Creator, Tame Impala, Gorillaz, Massive Attack y Jorja Smith también están in para el Weekend 2.

También repetirán actuaciones Charli XCX, C. Tangana, Bad Gyal y King Gizzard & The Lizard Wizard entre otros, pero el grueso del cartel del segundo fin de semana será inédito y responderá a lo que ha sucedido en el mundo de la música durante los últimos meses. Así, además de la anunciada reunión de Antònia Font y del retorno de La Mafia del Amor (uno de los nombres de culto de la escena urbana española), Big Thief volverán al festival para ofrecernos su crudeza emocional, Run The Jewels explotarán su hip hop revolucionario, la estrella outsider M.I.A. incendiará el escenario, Jessie Ware nos pondrá a bailar sin contemplaciones, Slowdive y Mogwai revivirán su idilio con el festival, Playboi Carti destapará su rap infeccioso, Cazzu, Khea y Nicki Nicole actuarán como enviados de la efervescente escena trap argentina, Sen Senra culminará su ascensión al olimpo del pop en castellano, Perfume deslumbrarán con su j-pop ultravitaminado, Burna Boy demostrará por qué el pop lleva ya un tiempo mirando a Nigeria, el mito Gilles Peterson hará las delicias de los diggers, Courtney Barnett nos convencerá de por qué el rock sigue siendo emocionante, Clairo justificará que ya se la considere la voz de su generación y Brittany Howard nos pondrá los pelos de punta con su inigualable poderío escénico.

Si la letra pequeña del cartel de Primavera Sound siempre sirve como brújula para los meses que vienen, la del segundo fin de semana es el oráculo al que atenerse de cara a la próxima temporada. Nuevas voces del pop como Griff, Erika de Casier, Priya Ragu y Holly Humbertsone, irrupciones artísticas como las de la ghanesa-americana Amaarae, guitarrazos con alma post-punk de Squid y Dry Cleaning, el trap viral de Cuban Doll, Tarta Relena, Renaldo & Clara y Rigoberta Bandini como muestras de la vibrante escena catalana, el nuevo mago de la electrónica melancólica Fred Again.., el baile mínimo de la colombiana Ela Minus o los happyhardcoretas indonesios Gabber Modus Operandi. A su lado, joyas por las que vale la pena rebuscar en el cartel, como los terremotos sonoros A. G. Cook y Danny L Harle de la factoría PC Music, el frescor rasgadito de Rolling Blackouts Coastal Fever, la disrupción absoluta de La Zowi, DJ Pastis en el retorno más inesperado de la escena makina de los 90, la sutura techno de la polaca VTSS o Japanese Breakfast a las puertas de alzarse con el cetro del nuevo indie rock.

El del Weekend 2 será, pues, el festival que nos debemos.

PRIMAVERA A LA CIUTAT

5-8 junio

Una nueva dimensión

Si has llegado hasta aquí, te mereces una recompensa. ¿Qué tal unos 150 conciertos más, repartidos entre más de 10 salas de Barcelona durante los días 5 y 8 de junio, es decir en medio de los dos fines de semana de Primavera Sound 2022? Primavera a la Ciutat será un festival en sí mismo que se incluye en cualquiera de las entradas para el primer fin de semana o el segundo. Con la participación confirmada por el momento de las dos salas de Apolo, Razzmatazz 1 y 2, Sidecar, Luz de Gas, RED58, Jamboree, La Nau, LAUT, Bóveda y VOL, el público tendrá la oportunidad de volver a llenar las salas de conciertos para ver tanto a artistas que actúan en alguno de los dos fines de semana como un buen puñado de nuevos nombres que solo pasarán por aquí.

Con aún más programación por revelar, por ahora Primavera a la Ciutat contará con las actuaciones entre semana de Beck, Jamie xx, Disclosure dj set, Interpol, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, Charli XCX, King Gizzard & The Lizard Wizard actuando una vez por día (sí, sí), 100 gecs, Slowdive, Jawbox, Jehnny Beth o Les Savy Fav, además de novedades fuera del cartel de los fines de semana como The Magnetic Fields, Chet Faker, Sons of Kemet, el show Bad Gyal’s Gogo Club, Iceage, Kero Kero Bonito o Kamaal Williams. Algunos de estos conciertos formarán parte de fiestas temáticas a modo de showcases como los de los sellos PC Music (con Charli XCX, Hannah Diamond, A.G. Cook, EASYFUN y HYD), Year0001 Rift (con Yung Lean, Chariot, Lokey, Torus, Femi, Darkø y Drain Gang (Bladee, Ecco2k, Thaiboy Digital)), 4AD (con Dry Cleaning, Erika de Casier y Maria Somerville), Secretly (con Fenne Lily, Alex Cameron y Jamila Woods), City Slang (con Noga Erez, Los Bitchos, King Hannah, Viktor y Marie Montexier), Brownswood Records (con Gilles Peterson, Secret Night Gang y STR4T4) o Hivern Discs (con John Talabot, Afrikan Sciences, Cucina Povera y Sabla), el colectivo ugandés Nyege Nyege (con MC Yallah & Debmaster, Duma y Jokkoo), El Punto de Yung Beef, Cønjuntø Vacíø, Awesome Tapes From Africa, Maricas o el espectáculo Harlecore que unirá a Danny L Harle con DJ Pastis.

El acceso a los conciertos de Primavera a la Ciutat está incluido tanto en las entradas para un fin de semana como en las entradas para los dos fines de semana. Todos los conciertos dispondrán de un 15% del aforo reservado para entradas individuales que se venderán aparte. El aforo de todos los conciertos estará sujeto a las capacidades de las respectivas salas.

BRUNCH -ON THE BEACH

12 junio

El fin de fiesta

Un último apunte: un festival de 11 días no se puede despedir de cualquier manera, así que para hacerlo la cita será el domingo 12 de junio con Brunch -On The Beach en la playa de Sant Adrià de Besòs. Una fiesta diurna con vistas al mar que encabezarán las tres estrellas más rutilantes de la electrónica actual como son Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, acompañadas en este caso por el dj set de Nicola Cruz, Monolink, Anika Kunst, Chaos in the CBD, Héctor Oaks, Joyhauser y Malika. Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones 2020 y 2021 de Brunch -On The Beach serán válidas para la edición de 2022, y el acceso a la fiesta está incluido en cualquiera de las modalidades de entrada para el festival (Weekend 1, Weekend 2 o Weekend 1 + Weekend 2).

Lo dicho: se necesita tiempo para absorber el monumental cartel de Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià. La espera de un año hasta que abran las puertas del Parc del Fòrum ofrece el tiempo necesario para hacer un zoom in completo en el cartel, bucear en todo lo que propone, construir itinerarios posibles y prepararse para la fiesta del 20 aniversario de Primavera Sound. Un Primavera Sound verdaderamente como ningún otro.

OPERATIVA DE ENTRADAS

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a un fin de semana Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià. El comprador deberá escoger: en el caso de las entradas de fin de semana, entre uno de de los dos fines de semana, y también será posible adquirir un upgrade para poder ir a ambos al precio especial de 195 € (+ gastos); en el caso de las entradas de día, tendrá que escoger entre uno de los seis días principales en el Parc del Fòrum, sin importar de qué fin de semana se trate.

Las operadoras de venta de entradas (DICE, Redtkt, Ticketmaster y Festicket) se pondrán en contacto con todos los poseedores hoy con los detalles del proceso. En el caso de las entradas compradas en La Virreina, el comprador deberá realizar el proceso a través de la página web de Primavera Sound. A partir del 1 de junio será posible solicitar la devolución de la entrada para todos aquellos compradores que así lo deseen a través de las mismas operadoras de entradas.

Las nuevas entradas para Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià en todas sus modalidades saldrán a la venta el martes 1 de junio en DICE. Las entradas a plazos estarán a la venta en Festicket. La entrada para un fin de semana tendrá un precio de 245 € (+ gastos), mientras que la entrada para los dos fines de semana tendrá un precio de 425 € (+ gastos). Las entradas de día tendrán un precio de 110 € (+ gastos). Abonos VIP también disponibles en DICE.

Todas las entradas de Weekend 1 incluyen el acceso a los tres días en el Parc del Fòrum (del 2 al 4 de junio) además de los cuatro días de conciertos de Primavera a la Ciutat (del 5 al 8 de junio) y la fiesta de clausura Brunch -On The Beach (12 de junio).