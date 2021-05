Cuéntame una canción: “Ride like the wind” de Christopher Cross

It is the night, my body’s weak,

I’m on the run, no time for sleep.

I’ve got to ride, ride like the wind

to be free again.

///And I’ve got such a long way to go

(such a long way to go)

to make it to the border of Mexico,

so I’ll ride like the wind,

ride like the wind.

///I was born the son of a lawless man,

always spoke my mind

with a gun in my hand

Lived nine lives, gunned down ten.

Gonna ride like the wind .

Es de noche, mi cuerpo está débil,

estoy huyendo, no hay tiempo para dormir.

Cabalgaré, cabalgaré como el viento

para volver a ser libre.

/// Y tengo un camino tan largo que recorrer

(un camino tan largo que recorrer)

hasta llegar a la frontera de México,

así que cabalgaré como el viento,

cabalgaré como el viento.

///Soy el hijo de un forajido,

siempre dije lo que tenía en mente

con un arma en la mano.

Viví 9 vidas y abatí a 10.

Cabalgaré como el viento.