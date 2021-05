El Plastic Festival se reinventa en Plastic On Tour

La organización del Plastic Festival ha comunicado la cancelación de su edición 2021 en Almerimar, El Ejido, tal como estaba planteada en un principio. Eso, sin embargo, no significa que no haya Plastic este año, ya que han diseñado una nueva fórmula para que no pare la música: Plastic On Tour.

Plastic On Tour es un ciclo de conciertos que se irán desarrollando en diferentes espacios del poniente almeriense. Incluirá propuestas que van desde artistas emergentes y grandes talentos con un gran potencial hasta artistas con una trayectoria más consolidada. También recurrirá a diversos formatos adaptados a los aforos y medidas de seguridad que sean convenientes en cada caso.

El primero de los eventos de Plastic On Tour tendrá lugar el 17 de julio en Vícar, muy cerca de donde se debía celebrar ese mismo día el Plastic Festival, y será un espectacular concierto con Zahara y Mucho. Zahara estará presentando su reciente disco, PUTA, mientras que Mucho seguirá deleitando a sus seguidores con las canciones de ¿Hay alguien en casa?”, su álbum de 2019.

Puedes conseguir las entradas para el concierto de Zahara y Mucho en este enlace.

Más información en la web del festival.