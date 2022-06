El primer programa de B90: Kurt tuvo la culpa… en ‘Bienvenido a los 90’

Con motivo de los 10 años de emisiones, he vuelto a grabar el primer programa de Bienvenido a los 90, emitido el 26/01/2012 desde Radio Utopía (Madrid).

Esta “remasterización” llega también porque en aquella emisión, por problemas de tiempo, no pude incluir todas las canciones que tenía en mente, por lo que ahora podréis disfrutar de un mejor sonido y una locución algo menos atropellada y nerviosa.

Suenan:

1 – Nirvana – Smells Like Teen Spirit

2 – Pearl Jam – Alive

3 – Rage Against The Machine – Killing In A Name

4 – The Smashing Pumpkins – Today

5 – Green Day – Basket Case

5 – Beck – Loser

6 – Oasis – Live Forever

7 – Radiohead – Paranoid Android

8 – Björk – Bachelorette

9 – Prodigy – Firestarter

10 – Korn – Got The Life