Primeros títulos confirmados para el 20º aniversario de In-Edit

Del 27 de octubre al 6 de noviembre In-Edit volverá a llenar de documentales musicales los Aribau Multicines de Barcelona, en una edición llena de sorpresas, para celebrar los 20 años de festival.

La organización del Festival anuncia la primera docena de películas confirmadas: Thelonious Monk, Courtney Barnett, los entresijos del “Thriller” de Michael Jackson, XXXTentacion, Ronnie James Dio, italo disco, Cymande, Els Surfing Sirles, una ópera escrita en un campo de concentración… historias de épocas, ritmos y miradas diversas que nos harán vibrar, cavilar y reencontrarnos en el cine.

Primeros documentales confirmados en In-Edit:

Alter

Joaquín González Vaillant | 2022 | Uruguay | 71 min.

Sebastián es psicólogo, cantautor frustrado e imita relativamente bien a Luis Miguel. Tras ser despedido del trabajo, decide probar suerte emulando al astro mexicano y así empieza su delirante periplo por escenarios variopintos, cambios de imagen, concursos de talento, estrategias de márquetin y crisis de identidad.

Anonymous Club

Danny Cohen | 2021 | Australia | 83 min.

¿Cómo gestiono el éxito si lo que quiero es estar sola? ¿Por qué canto? ¿Para impresionar a alguien? ¿Por venganza? ¿Cuál es mi lugar como artista? Los dilemas existenciales de la cantautora indie-rock australiana Courtney Barnett, plasmados durante tres años en su audiodiario y en este retrato crudo, sincero, bellísimo.

DIO: Dreamers Never Die

Don Argott, Demian Fenton | 2022 | Estados Unidos | 113 min.

Trepidante relato de más de medio siglo de carrera de Ronnie James Dio, el pequeño gran soñador que instauró la “mano cornuta” y poseía una de las mejores y más añoradas voces del metal. De trompetista al r’n’r de los 50, del hard rock de ELF y Rainbow al heavy de Black Sabbath y DIO. Más épico que una lluvia de hachas.

El Káiser de la Atlántida

Sebastián Alfie | 2022 | Argentina, España | 77 min.

Uno de los actos de resistencia artística más desconocidos y valientes de la época nazi. En 1943 dos músicos escribieron en el campo de concentración de Terezin una ópera como burla a Hitler. Una serie increíble, incluso esotérica, de acontecimientos preservó un manuscrito que 80 años después resonará más fuerte que nunca.

Getting It Back: The Story of Cymande

Tim MacKenzie-Smith | 2022 | Reino Unido | 89 min.

De cómo a principios de los 70 unos amigos del barrio de Brixton, originarios de ex colonias inglesas como Jamaica y Guyana, desarrollaron un sofisticado sonido funk-rock con raíces africanas absolutamente único. Y legaron breaks de batería y líneas de bajo que polinizarían las escenas disco, hip-hop y house y que cada día maravillan a nuevos fans.

I Get Knocked Down

Dunstan Bruce, Sophie Robinson | 2021 | Reino Unido | 88 min.

El ex cantante de Chumbawamba ronda la sesentena sintiéndose un radical retirado, invisible, todo rabia y frustración. Tocará armarse de valor y de humor surrealista para recomponerse, hacer las paces con su pasado de anarcopunk infiltrado (¿o vendido?) en el pop mainstream y enfrentarse a un acosador con máscara de bebé.

Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s

Alessandro Melazzini | 2021 | Italia, Alemania | 62 min.

Inmersión profunda y festiva en el universo italo disco: ritmos cibernéticos, melodías seductoras, futurismo mediterráneo, vídeos kitsch e inglés macarrónico. Su rastro desde la costa italiana hasta el Múnich de Moroder, el house de Chicago, Daft Punk y mucho más allá. Pierluigi Giombini, Righeira, Linda Jo Rizzo, Sabrina Salermo y los La Bionda “están en lista”.

Look At Me: XXXTENTACION

Sabaah Folayan | 2022 | Estados Unidos | 108 min.

Retrato brutalmente honesto de Jahseh Onfroy, el adolescente de Florida que se convirtió en la megaestrella del “SoundCloud rap” XXXTentacion y cuyo asesinato marcó a su generación. Imágenes inéditas y testimonios cercanos sin tapujos en una crónica de marginalidad, violencia, bipolaridad, opioides y un talento en bruto incontenible.

Material Sirles: un septenni

Lulu Martorell | 2022 | España | 62 min.

Revoltillo de vídeos privados, farras, charlas y bolos del grupo catalán de punk-rock garajero Els Surfing Sirles (2006-2013). Tan caótico y efervescente como ellos mismos, condensa el humor, la “rauxa” y la brillantez de unos amigos que cantaban a yonquis, pubillas y punkis rumberos y que se reían de dios y de su madre.

Rewind & Play

Alain Gomis | 2022 | Francia | 65 min.

Material inédito de la entrevista que Thelonious Monk dio a la televisión francesa en 1969 antes de un concierto en París. Vemos al genial pianista y compositor de jazz fuera de su elemento y aguantando estoicamente focos, estereotipos y faltas de respeto. Pero cuando toca… es él quien “habla”, el tiempo se detiene y todo se le entiende.

Sonic Fantasy

Marcos Cabotá | 2022 | España, Estados Unidos | 95 min.

Bruce Swedien fue probablemente el mejor ingeniero de sonido de todos los tiempos, curtido en grabaciones de gigantes jazz como Duke Ellington, Count Basie o Dizzy Gillespie. Esta es la apasionante historia de cómo en 1982, con la industria discográfica en caída libre, obró su magia para salvar nada menos que el “Thriller” de Michael Jackson y Quincy Jones, el álbum más vendido de la historia.

We love Rocksound

Rafa Albarrán, David Castellà, Dani Sánchez | 2022 | España | 83 min.

Durante 12 años y 4 meses, la sala Rocksound BCN en la esquina de Almogàvers con Pamplona fue el pequeño gran templo del underground rockero barcelonés. Este es un sentido y humilde homenaje en el que sus responsables así como músicos, periodistas y promotores claman la importancia de cuatro paredes que solo la especulación urbanística pudo silenciar.