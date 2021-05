The Goon Sax anuncian su tercer disco

The Goon Sax están de vuelta con el que será su tercer disco, sucesor del recomendable We’re Not Talking (2018). Mirror II, se publicará el 9 de julio vía Matador Records/Everlasting Popstock.

La banda de Brisbane formada por Riley Jones, Louis Forster (hijo del The Go-Betweens Robert Forster) y James Harrison propone un viaje ecléctico multidimensional de artesanía musical que se mueve de disco a folk a no wave con una cohesión asombrosa. Las narrativas en primera persona de sus días escolares se han graduado en un mundo inmersivo y fluido, uno donde “no cambia el narrador, el punto de vista no es definitivo”. Las canciones se han hecho expansivas, más universales, más extrañas, como se introduce en el sobrenatural y pegadizo primer single ‘In The Stone’.

“‘In The Stone’ está ambientada en Berlín, donde me mudé con mi pareja en ese momento, justo después de terminar la escuela y grabar nuestro último álbum We’re Not Talking a finales de 2017″, dice Louis Forster. “Ambos estábamos explorándonos a nosotros mismos – aceptando los cambios del otro y celebrando el fluir – pero también teniendo en cuenta la complicada necesidad de un sólido sentido de sí mismo y la persona que amamos. Musicalmente la canción fue influenciada por lo que estaba sonando en el fondo de nuestras conversaciones que a menudo tuvieron lugar en Ubers, supermercados, fiestas externas, etc. Así que probablemente tenga más influencia pop moderna absorbida subconscientemente que cualquier otra cosa que hayamos hecho como banda. “

Mirror ll, grabado en Bristol en los estudios Invada, propiedad de Geoff Barrow de Portishead y Beak, con el productor John Parish (Aldous Harding, PJ Harvey), es el resultado de tres años de escritura, y algo de tiempo considerable pasado separados: Louis se trasladó a Berlín y trabajó en un cine (canta en alemán en la canción ‘Bathwater’), Riley y James formaron una banda de postpunk angular llamada Soot. Los tres experimentaron con sonidos abstractos y atonales antes de recapturar la esencia de The Goon Sax: “melodía pop”, explica Louis. “Los dos primeros álbumes están inherentemente vinculados. Tenían títulos de tres palabras; fueron juntos. Este definitivamente tenía ganas de volver a la casilla uno y empezar de nuevo, y eso fue realmente liberador.”

Escucha ‘In The Stone’ de The Goon Sax

Foto de The Goon Sax: Elliot Lauren