Publicado un nuevo sencillo de ZZ Top

“Heard It On The X” (“Lo Escuche en la X”), es el nuevo adelanto rítmico y cargado de pegadizos riffs del próximo álbum de ZZ Top, RAW. Una canción con la que la mítica banda rememora aquellos días y noches de 1975 pegados a la radio. De hecho, “Heard it on the X” fue compuesta en 1975 y formaba parte del glorioso cuarto álbum de ZZ Top, Fandango! La canción es una crónica fiel del famoso fenómeno de la radio americana “border blaster”, en aquella época en que las emisoras de radio AM mexicanas tenían letras de identificación que comenzaban con la letra “X” y transmitían con una potencia muy superior a la ofrecida por las emisoras estadounidenses.

“Heard It On The X” vuelve ahora a la vida cantada a dos voces por Billy F. Gibbons y por el tristemente fallecido bajista Dusty Hill. El sencillo ha sido publicado por Shelter Records/BMG.

Las canciones de RAW se grabaron en el transcurso de un día con el objetivo de mantener todo el proceso lo más simple y directo posible, un guiño a los primeros días de la banda. El álbum está producido por Billy F Gibbons, con los ingenieros Jake Mann y GL G-Mane Moon y mezclado por Ryan Hewitt. El disco se publica en homenaje a la memoria de Dusty Hill, su siempre recordado bajista, fallecido el año pasado.

Estas son las canciones que aparecerán en RAW, el nuevo álbum de ZZ Top:

Cara A

Brown Sugar

Just Got Paid

Heard It On The X

La Grange

Tush

Thunderbird

Cara B

I’m Bad, I’m Nationwide

Legs

Gimme All Your Lovin’

Blue Jean Blues

Certified Blues

Tube Snake Boogie

A continuación puedes escuchar y ver el vídeo oficial de “Heard It On The X”, el nuevo sencillo de ZZ Top con el que adelantan su álbum RAW.