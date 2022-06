Así fue el espectacular concierto de Paul McCartney en Glastonbury

Paul McCartney hizo historia en Glastonbury el pasado fin de semana. Pocos días después de cumplir 80 años, en miembro de The Beatles y Wings volvió a dar una lección de absoluta clase y poderío sobre el escenario con un concierto que pasará a la historia de la música reciente.

El esperado show de Paul McCartney estaba previsto desde la edición 2020 del legendario festival británico, pero tuvo que retrasarse dos años a causa de la pandemia. La espera valió la pena, porque finalmente se convirtió en toda una celebración a la música que durante cerca de tres horas congregó nada menos que a 100.000 personas en el Pyramid stage.

Fueron nada menos que 36 canciones extraídas de un repertorio imbatible, 21 de las cuales pertenecían a la obra inmortal de The Beatles otras a Wings y otras a sus trabajos en solitario, incluyendo temas de los recientes Egypt Station (2018) o New (2013). Junto a él, invitados especiales como Dave Grohl de Foo Fighters o Bruce Springsteen.

Da igual que el cantante y bajista se convirtiera en el cabeza de cartel con más edad de las 52 ediciones de Glastonbury, la experiencia fue toda una catarsis colectiva, una descarga del pop más imperecedero. El concierto incluyó también un bonito homenaje a su compañero John Lennon, que apareció en las pantallas para realizar un dueto virtual de “I’ve Got a Feeling”:

Estas fueron las canciones interpretadas por Paul McCartney en Glastonbury

Can’t Buy Me Love (The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me

Let Me Roll It

(Wings) (with “Foxy Lady” outro jam)

Getting Better (The Beatles)

Let ‘Em In (Wings)

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles)

Here Today

New

Lady Madonna (The Beatles)

Fuh You

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

You Never Give Me Your Money (The Beatles)

She Came in Through the Bathroom Window (The Beatles)

Get Back (The Beatles)

I Saw Her Standing There (The Beatles) (con Dave Grohl)

Band on the Run (con Dave Grohl)

Glory Days (con Bruce Springsteen)

I Wanna Be Your Man (The Beatles) (con Bruce Springsteen)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

BIS:

I’ve Got a Feeling (The Beatles) (con un dúo virtual con John Lennon)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles) (con Dave Grohl y Bruce Springsteen)

Fotos: Facebook Paul McCartney