Queen + Adam Lambert lanzan tema para luchar contra el Covid-19

Brian May y Roger Taylor de Queen y el cantante Adam Lambert, se han reunido virtualmente entre el Reino Unido y Los Ángeles para grabar una nueva versión del clásico de Queen, We Are The Champions. Considerado mundialmente como uno de los himnos más reconocibles instantáneamente, fue esta misma canción la que Queen + Adam Lambert tocaron en su primera actuación juntos en Mayo de 2009 en la final de American Idol.

Brian May y Roger Taylor han retransmitido conciertos “pop-up” desde sus respectivas casas durante el confinamiento. Las semillas de esta nueva versión de We Are The Champions de May, Taylor y Lambert se sembraron cuando May publicó en su Instagram una invitación MicroCon para unirse a él en una sesión improvisada del clásico tema de Queen. Taylor fue el primero en responder, seguido de Lambert quien, desde su actuación en casa cambió la letra a mitad de la canción por “You are the Champions”.

Inundados por llamadas para que la canción pudiera descargarse, la “sesión virtual improvisada” ahora titulada “You are the Champions” que ahora incluye adicionalmente al bajista Neil Fairclough, está disponible en todas las plataformas de streaming y descarga.

Las ganancias de la canción se donarán al Fondo de Respuesta al COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS) creada por la Fundación de las Naciones Unidas. El Fondo proporciona herramientas y recursos a nivel mundial para trabajadores sanitarios de primera línea, entre ellos EPIs, tests y programas de formación entre otros. Adicionalmente, el Fondo apoya el rápido desarrollo de una vacuna y terapias.

Ya que el despliegue del brote de coronavirus ha forzado a Queen + Adam Lambert a reprogramar para el 2021 su tour de 27 fechas en el Reino Unido y Europa, se espera que el nuevo “We are the Champions” ofrezca algo de consolación para sus desilusionados fans.

Desde su lanzamiento inicial en octubre de 1977, el We are The Champions escrito a mano por Freddie Mercury, se ha convertido en un himno de desfile de la victoria, uniendo terrazas de bares deportivos y celebraciones en primera línea de campo alrededor del mundo. Este perdurable himno se escucha frecuentemente en la meta de carreras de motor y también se ha convertido en sinónimo de eventos de atletismo, fútbol y campeonatos de baseball e incluso en actos electorales presidenciales (sin endosarlos).

Freddie dijo sobre We Are The Champions: “Quería escribir algo que todo el mundo pudiese cantar. Y al mismo tiempo, pensé que que sería bonito tener una canción de triunfo que sirva para todo el mundo”.

“Poniendo cada uno de nuestra parte ante los tiempos difíciles que todos estamos compartiendo, ganaremos la batalla”, dice la banda. “Queremos dedicar nuestros pensamientos y agradecimientos a la dedicación de todos los héroes sanitarios enfrentándose a la batalla a diario por nosotros. Ellos son los campeones. You are the champions”.

Brian May dice: “Me parece que deberíamos dedicar esta (canción) a todos los soldados de primera línea luchando por la Humanidad ante el insurgente coronavirus. Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos CAMPEONES. Esto incluye a médicos, enfermeros/as, limpiadores, porteros, conductores, damas y caballeros del té y todos aquellos que en silencio arriesgan sus vidas a diario para salvar la vida de nuestras familias. CAMPEONES TODOS!!!”

Roger Taylor dice: “Como padre con una hija en primera línea, soy ultra consciente del trabajo vital que están haciendo a diario para salvarnos y para salvar a la sociedad. Su valentía y sacrificio no debe ser predispuesto por nada menos que el 100% de esfuerzo de nuestros gobiernos para protegerlos. Son queridos por todos nosotros y son verdaderamente nuestros campeones.”

Adam Lambert dice: “Dedicamos con nuestra más profunda gratitud esta actuación a todos aquellos en primera línea alrededor del mundo. Gracias por mantenernos a salvo, estamos asombrados de vuestra valentía y fuerza”.

“We are The Champions ha sido siempre un grito de guerra,” dijo Elizabeth Cousens, Presidenta & CEO de la Fundación de las Naciones Unidas. “Estamos agradecidos a Queen y Adam Lambert por utilizar su talento para apoyar a nuestros héroes de primera línea en respuesta al COVID-19. Su contribución a esta lucha levantará el ánimo y recaudará fondos críticos para la Respuesta Solidaria al COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud”.

“You Are The Champions” de Queen + Adam Lambert suena así: