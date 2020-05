Gorillaz homenajean a Tony Allen con un tema inédito junto a él

Hace pocos días lamentábamos el fallecimiento de Tony Allen, maestro baterista mundialmente aclamado como fundador del afrobeat. El músico nigeriano, definido por Brian Eno como el mejor batería de todos los tiempos, acompañó a Fela Kuti a las baquetas y como director musical, atribuyéndoles a ambos la creación del afrobeat, una de las corrientes fundamentales de la música africana del siglo XX entre la yoruba, el jazz y el funk.

Uno de sus últimos proyectos fue The Good, The Bad & The Queen junto a Damon Albarn (Blur), Paul Simonon (The Clash) y Simon Tong (The Verve). Su amigo Damon Albarn le ha rendido homenaje sacando una canción inédita a la luz de Gorillaz, el tema “How Far?”, que cuenta con la participación de Tony Allen & Skepta.