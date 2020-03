Real Estate – The Main Thing (Domino)

Cuando una banda entra en su segunda década de existencia, tras una primera en continuo crecimiento en base a un sonido más bien clásico, cabe esperar algo de oxígeno que impulse nuevas direcciones para mantener el latido existencial vivo. ¿Es eso lo que ofrece este The Main Thing de Real Estate? Pues podría decirse que sí y que no.

La balanza se decanta a favor en el aire experimental de “Gone”, las vibraciones post-rock de “Also A But”, obra del ya miembro estable Julian Lynch, sustituto de Matt Mondanile tras su traumática salida del grupo, la dulce melancolía de “November” y “Friday”, los ritmos sincopados de la titular y soleada “The Main Thing” o en el fantástico single “Paper Cup”, con colaboración de Sylvan Esso, y que se eleva hasta convertirse en una de sus mejores canciones y de sus vídeos mejor conseguidos. La sentida “You” también puntúa al alza. En ella y en otras partituras brillan las dotes de un letrista dotado como es Martin Courtney. Sin embargo, las nuevas motivaciones que devienen de una vida adulta asentada con el paso del tiempo como telón de fondo, y que protagonizan la temática general del álbum, paternidad del líder y cantante incluida, cristalizan en algunos aburridos ejercicios de estilo que palidecen al lado de hitos pretéritos. En este sentido, los que les acusaban de haberse repetido sin gracia en el notable In Mind (Domino, 2017), echarán de menos las bondades del material allí entregado al sorprenderse con puntuales momentos que aportan un poco de más de lo mismo, pero sin la misma inspiración (“Falling Down”, “Silent World”).

Parece como si se hubieran esforzado en entregar su obra cumbre cuando lo que mejor funcionaba en los de New Jersey era ese aire modesto pero encantador, esa falta de pretensiones que acababa resultando sumamente atrayente en su sencillez. Los desarrollos de sus guitarras y el poder de las melodías vocales que consiguieron condensar en una trilogía dorada conformada por Days (Domino, 2011), Atlas (Domino, 2014) y el mencionado In Mind, no encuentran aquí la continuación esperada pero sí consigue, al menos, sumar momentos destacables que añadir a un cancionero lustroso y con el que sacar pecho orgullosos.

Escucha Real Estate – The Main Thing