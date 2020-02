El Mató A Un Policía Motorizado – La Otra Dimensión (El Segel del Primavera)

Los platenses El mató a un policía motorizado han pasado en poco tiempo de ser uno de los secretos mejor guardados del indie latinoamericano a estar en boca de casi todo el mundo y figurar en letras cada vez más grandes en los carteles de unos cuantos festivales para este verano. No sé hasta qué punto la promoción gratuita que les hizo y hace Amaia hablando de ellos y colaborando juntos tienen que ver con este salto de popularidad, por otro lado justo a todas luces a la vista de su excelente discografía, pero lo que está claro es que la fama no está haciendo mella en la calidad de sus canciones. No han perdido el foco sino todo lo contrario, culminando con éxito esa búsqueda de un sonido personal en la que tantas bandas se quedan por el camino. Ahora solo suenan a ellos mismos y, además, más accesibles, eliminando capas de distorsión en favor de esas preciosas melodías que siempre han estado ahí pero lucen más, con una depuración del sonido -menos es más en su caso- que hace brillar también la peculiar voz de su cantante y líder Santiago Barrionuevo.

Tras una provechosa etapa en Limbo Starr ahora El mató a un policía motorizado se estrenan en El Segel del Primavera con La otra dimensión, donde siguen exprimiendo el álgido momento creativo que supuso la grabación de su último LP, el magnífico La síntesis O´Konor (2017). La otra dimensión no es un álbum al uso sino un apéndice de aquél pero que nadie piense en un disco de descartes o en una jugada comercial para explotar su pico de popularidad. El jugoso material que contiene es de primera categoría: dos canciones inéditas registradas en las mismas sesiones, las caras b de los singles “El tesoro” y “Ahora imagino cosas” y versiones alternativas de algunos de sus temas.

Los temas nuevos son dos joyas más en la discografía de los platenses. “Buscando más allá” abre el disco creciendo sobre una melodía circular que podría firmar el Jason Pierce más inspirado (de hecho cada vez que la escucho me viene a la cabeza “Let´s Dance” de Spiritualized), con un sonido que funde lo mejor de los antiguos y los nuevos motorizados, una especie de puente entre dos etapas. Por su parte la vibrante “El perro”, primer adelanto, remite a su antiguo y guitarrero sonido -quizá por eso quedó fuera de La síntesis O´Konor precisamente- y va creciendo con las escuchas y su pegadizo anti estribillo.

Entre las caras b rescatadas destacan de forma natural “La casa fantasmal”, clásica canción bucle de los motorizados que hipnotiza repitiendo cuatro frases hasta el límite de lo prudente (a ellos esta fórmula les funciona como a nadie) y la instrumental “Postales negras”, prima hermana de “La síntesis O´Konor” canción. Respecto a las nuevas versiones, “Las luces” gana enteros respecto al original gracias a la aportación de Anabella Cartolano de Las Ligas Menores, cuya voz crea un estimulante juego de contrastes con la de Santiago y “La noche eterna” cuya versión en acústico ya habían ejecutado con éxito en sus directos. Cierra el álbum otro acústico, “El tesoro”, que simplemente demuestra que canciones así podrían funcionar en clave acústica, folk, techno o trap.

En resumen El mató a un policía motorizado prolongan con La otra dimensión su racha triunfal a la espera de un nuevo LP que, dado su pausado ritmo de producción, nadie espera a corto plazo. Si lo que están logrando los argentinos no es triunfar la verdad es que se le parece bastante.

Escucha El Mató A Un Policía Motorizado – La Otra Dimensión