Recopilatorio de Amy Winehouse coincidiendo con su biopic

El próximo 31 de mayo se estrena Back To Black, el biopic basado en la vida de Amy Winehouse y dirigido por Sam Taylor-Johnson. La película está protagonizada por Marisa Abela (Industry).

La malograda cantante es reconocida como una de las mejores artistas de la historia reciente, con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 80 millones de streams mensuales. Su obra maestra de 2006, Back to Black«, la catapultó al estrellato mundial y le valió cinco premios Grammy, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por su éxito «Rehab».

Acompañando al estreno de la película UMR/Island Records anuncia el lanzamiento de Back to Black: Songs from the Original Motion Picture en diversos formatos. Su versión estándar incluye doce canciones incluye tres grabaciones originales del debut de Amy, Frank, y tres canciones de Back To Black. Además, presenta un tema nuevo, «Song for Amy», interpretado por Nick Cave, quien se ha encargado de la banda sonora de la película junto a Warren Ellis.

El álbum también cuenta con otras cinco canciones de artistas que sirvieron de inspiración para Amy: The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington y Sarah Vaughan, cuyas voces aparecen en momentos clave de la película.

Canciones de ‘Back to Black: Songs from the Original Motion Picture’ de Amy Winehouse

LP1 – Side A

1. – What Is It About Men

2. – Stronger Than Me

3. – Know You Now

4. The Shangri-Las – Leader Of The Pack

5. Billie Holiday – All Of Me

6. – Back To Black

LP1 – Side B

1. Minnie Riperton – Les Fleurs

2. Dinah Washington – Mad About The Boy

3. – Love Is A Losing Game

4. Sarah Vaughan featuring Clifford Brown – Embraceable You

5. – Tears Dry on Their Own

6. Nick Cave – Song For Amy

2CD, 2LP Album Deluxe

LP1 – Side A

1. Thelonious Monk – Straight, No Chaser

2. – What Is It About Men

3. – Stronger Than Me

4. – I Heard Love Is Blind

5. The Specials – Ghost Town

6. – Know You Now

7. Little Anthony & The Imperials – I’m On The Outside (Looking In)

LP1 – Side B

1. The Shangri-Las – Leader Of The Pack

2. Billie Holiday – All Of Me

3. The Shangri-Las – Dressed In Black

4. Donny Hathaway – I Love You More Than You’ll Ever Know

5. The Libertines – Don’t Look Back Into The Sun

6. – Fuck Me Pumps

LP2 – Side C

1. Tony Bennett – Body & Soul

2. – Back To Black

3. – Valerie (Live Lounge version)

4. Minnie Riperton – Les Fleurs

5. Willie Nelson – That’s Life

6. Dinah Washington – Mad About The Boy

7. – (There Is) No Greater Love

LP2 – Side D

1. – Me & Mr Jones

2. – Love Is A Losing Game

3. – Rehab

4. Sarah Vaughan featuring Clifford Brown – Embraceable You

5. – Tears Dry On Their Own

6. Nick Cave – Song For Amy