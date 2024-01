Reivindicamos a Brian Griffin, reputado fotógrafo musical fallecido

El reputado fotógrafo británico Brian Griffin, recordado por su trabajo junto a icónicos músicos de su país y estadounidenses durante gran parte de la década de los 80, ha fallecido a los 75 años.

We are saddened to hear about the passing of Brian Griffin, the photographer behind the iconic album art for Depeche Mode, Echo and the Bunnymen and more.

A uniquely talented artist whose creative vision upended the world of music photography and videography. pic.twitter.com/CxFffVzcvV

— Rough Trade (@RoughTrade) January 30, 2024