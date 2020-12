Bombay Bicycle Club publican un disco en directo

Bombay Bicycle Club terminan el año como lo empezaron, sacando un disco. Si en enero llegaba Everything Else Has Gone Wrong, escrito por Cornwall y grabado en Estados Unidos junto al ganador de un Grammy John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, The War On Drugs), dando como resultado un álbum que ya se perfila como el mejor de la banda.

Ahora llega un álbum en directo, I Had The Blues But I Shook Them Loose – Live At Brixton, a través de Mmm… Records y Caroline International. La edición física (CD, Vinilo y doble LP que incluye el álbum de estudio original) estará disponible este viernes 18 de diciembre.

El álbum fue grabado en el concierto que la banda dio el 8 de noviembre de 2019 en Brixton Academy para celebrar el décimo aniversario de su álbum debut.

Coincidiendo con este lanzamiento, la banda también ha compartido un documental sobre el concierto y un nuevo videoclip que acompaña la versión en directo de “Always Like This” que incluye imágenes de los fans que grabaron durante el concierto.

La banda también ha estado ocupada grabando tutoriales para los fans en su canal de YouTube con cada miembro de la banda enseñando cómo tocar sus partes en sus temas “Always Like This” y “Dust On The Ground”.