Richard Hawley recopila las mejores canciones de su carrera

Regresa Richard Hawley. El artista que comenzó su carrera como guitarrista de la banda Longpigs en los años 90 y luego se unió a Pulp como guitarrista principal, hasta que encontró su propia voz. En 2001 debutó en solitario con el aclamado Late Night Final, demostrando su habilidad para capturar la esencia del pop clásico de los años 50 y fusionar el folk con el rock. Su música ha sido elogiada por sus letras melancólicas y atmósferas emotivas, reflejadas en álbumes imprescindibles como Lowedges (2003), Coles Corner (2005) o Standing at the Sky’s Edge (2012).

Llevamos cuatro años sin disco suyo, desde que lanzada Further (2019), hace algunas semanas escuchamos una nueva versión de su clásico «The Only Road» titulado «Not Only Road» y ahora conocemos que el próximo 20 de octubre editará Now Then: The Very Best Of Richard Hawley, disco doble recopilatorio en el que recupera 32 de sus grandes logros que puede reservarse en su web.

Estas serán las canciones de ‘Now Then: The Very Best Of Richard Hawley’

CD1

1. Open Up Your Door

2. Midnight Train

3. Tonight the Streets Are Ours

4. Coles Corner

5. Ballad of a Thin Man (Full Version)

6. Baby, You’re My Light

7. She Brings The Sunlight

8. Not The Only Road

9. Which Way

10. My Little Treasures

11. Naked In Pitsmoor

12. Standing At the Sky’s Edge

13. Long Black Train

14. Heart of Oak

15. You Don’t Miss Your Water?(Till Your River Runs Dry)

16. The Ocean

CD2

1. Don’t Stare at the Sun

2. I Still Want You

3. Off My Mind

4. For Your Lover Give Some Time

5. Just Like The Rain

6. I’m On Nights

7. Seek It

8. Serious

9. Precious Sight

10. Remorse Code

11. Alone

12. Born Under a Bad Sign

13. Our Darkness

14. Run For Me

15. Coming Home

16. There’s a Storm a’Comin’