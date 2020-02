Explosions in the Sky (La Riviera) Madrid 02/02/2020

Entre las imaginativas divisiones que hago entre la población mundial, una vez escribí que el planeta se dividía entre las personas a las que le gustaría hacer el mayor número de cosas aunque fuera una sola vez y las personas a las que le gustaría estar haciendo siempre la misma y no aburrirse de ella.

Yo, como de tantas otras cosas, cuando mencioné esta reflexión, no tenía ni idea de en qué grupo meterme. Aplicando esta lógica a los conciertos, Explosions in the Sky serían candidatos para cualquiera de las divisiones, si bien su obligada cita a verles en vivo una vez al menos antes de morir es cierto que pudiera perder parte del imborrable impacto al que nos llevan irremisiblemente cuando acudimos vírgenes a su exhibición magistral sobre las tablas.

Para mí esta sería la tercera vez, y como siempre digo, pocas bandas a la hora de tener que elegir entre los de Texas y otra, me harían cambiar su directo por otro, prácticamente ninguna, me atrevería a decir.

Tan agradecidos como habitualmente con el público español en su introducción a cargo del castellano chapurreado por Munaf Rayani, nos anunciaban que íbamos a celebrar junto a ellos los 20 años de vida de la banda en un ritual que se prometía como mágico.

Y así lo fue, si bien hubo algún que otro momento valle hacia la parte central del show. El repertorio retrospectivo de toda su carrera, excluyendo bandas sonoras, nos brindó los primeros lances de preciosismo con “Catastrophe and the Cure” y el primer encogimiento del corazón de los muchos que vendrían con la maravillosa “The Only Moment We Were Alone”.

Explosions in the sky sonaban tan delicados y detallistas como ruidosos e intensos, dependiendo de las necesidades de cada pasaje, con una plasticidad escénica y un dominio de matices soberbio. El sonido no fue malo, aunque quizás requirió de algo más de nitidez, lo que no supuso problema para disfrutar de la brutal contundencia de los primeros pasajes de “Greet Death”, el rescate de su muy disfrutable a día de hoy Take care, take care, take care (11) con “Let Me Back In” y esa suerte híbrida de math-rock y electrónica que es “Disintegration Anxiety”.

Pero lo mejor estaba por llegar con una dupla que nos hizo aflorar las lágrimas a través de esa pieza perfecta en su lirismo a flor de piel que es “Your Hand in Mine”, mientras nuestros ojos cerrados y nuestras manos –vacías- hacían rememorar todo aquello que nunca morirá, para después reventarnos de emoción con “The Birth and Death of the Day”, sonando más crepuscular que nunca, recordando a quien les escribe el duro trance al que siempre asociaré ese tema como lo fue la muerte accidental de mi padre; una vivencia la mía que no es, ni más ni menos, que una entre las muchas que a buen seguro compartieron en reverencial silencio consigo mismas todas las personas que la pasada noche en Madrid hacían comunión ante uno de los hallazgos artísticos por los que merece la pena haber nacido con oídos.