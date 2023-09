The Japanese House – In The End It Always Does (Dirty Hit)

Segundo asalto para The Japanese House, proyecto de la británica Amber Bain, que edita In The End It Always Does. Un disco en el que explora una amplia gama de emociones contradictorias. Desde la lujuria hasta la depresión, reflejando la complejidad de las experiencias humanas y cómo los sentimientos pueden variar dramáticamente. Algo que no es nuevo, ya que a lo largo de su carrera ha optado por dar visibilidad a su vulnerabilidad. Su álbum debut Good At Falling ya reveló aspectos personales de su vida, incluyendo detalles de relaciones y cuestionamientos de género.

En este In The End It Always Does logra un equilibrio entre letras profundas y una producción musical brillante y animada, gracias a la producción de George Daniel de The 1975 y Chloe Kraemer. Junto a ellos encontraremos a Justin Vernon de Bon Iver y Katie Gavin de MUNA, entre otros. Una obra escrita durante un arrebato creativo a finales de 2021, e inspirada principalmente en los acontecimientos que lo precedieron, como la primera vez que Bain se mudó a Margate, su vida en pareja (realmente una doble relación) y la lenta disolución de esas relaciones: «Estuvimos juntos seis años, les conocí, nos enamoramos todos a la vez y luego uno de ellos se fue. Fue un comienzo de relación ridículamente excitante. Fue un subidón… Y de repente me vi inmersa en una situación muy doméstica, y no es que estuvieran pasando otras cosas… Fue un encierro«. El álbum surgió justo cuando ese capítulo de su vida se desmoronaba, y cada canción es casi una instantánea en el tiempo.

Así, explora tan temas como la necesidad de afecto y atención en el arrebato pop de «Boyhood» y la genial «Touching Yourself». Sorprende en las notables “Sad To Breathe”, «Over There” y «Spot Dog”, y se atreve a abordar la temática de los tríos de manera directa y divertida en «Friends» coescrita junto a Charli XCX, mientras que en «Sunshine Baby» recurre al viejo mantra de cómo la música puede ser una fuente de consuelo y alegría incluso en momentos difíciles.

Letras ingeniosas, una voz cruda y melodías luminosas, para crear un álbum que invita a la reflexión de una manera conmovedora.

