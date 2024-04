Robert Smith cumple 65 años. Especial The Cure y el paso del tiempo

Hoy, 21 de abril Robert Smith, líder de The Cure cumple 65 años. Tras la celebración de su 40 aniversario en Hyde Park el pasado 2018 y dos giras en 2019 y 2022, seguimos a la espera de ese anunciado nuevo disco que se está haciendo de rogar más de la cuenta. Ese Songs Of The Lost World que ha venido precedido de la presentación de algunas de sus canciones: «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing» en la que fue su reciente gira. Unos temas que nos remiten a sus discos más introspectivos.

Queremos felicitarle recuperando una temática recurrente de sus composiciones, el paso del tiempo. Desde bien joven ha habido una obsesión del músico con el peso de los años y la futilidad de la vida. Ha habido discos de The Cure claramente influenciados por el paso de la veintena a la treintena (Disintegration) o de la treintena a la cuarentena (Bloodflowers). Pero esto no es exclusivo de estas etapas, muchos de sus álbumes ahondan en esa concepción nihilista que vamos a recordar en una playlist especial

Canciones de The Cure sobre el paso del tiempo

Winter

Según apuntaba un lector esta podría ser una buena inclusión en la lista. Una de las primeras canciones de su repertorio, grabada en 1978 y que terminó quedándose fuera de su debut es «Winter» en la que ya nos contaba con tan solo 19 años que “El alma vive para siempre, siempre termina alguna vez”.

Seventeen Seconds

El segundo disco de The Cure llevaba por título el nombre de esta canción. En la que nos hablaban de cómo el tiempo desaparecía secretamente y cómo esos diecisiete segundos se convertían en una medida de vida. Todo ello arropado por un evocador envoltorio que casi 40 años después de su publicación, sigue sonando atemporal.

Primary

Ya desde sus primeros discos Smith demostró que el paso del tiempo solía estar presente en sus canciones. Él era apenas un imberbe por aquél entones pero ya se marcaba frases tan lapidarias como el estribillo de esta canción «A medida que avanzamos y nos ponemos viejos, más sabemos, pero menos demostramos». ¿Cómo te quedas?

100 Years

Uno de los totems oscuros de The Cure abría Pornography (1982). Un tema angustioso y retorcido que aún hoy, 37 años después de su publicación sigue siendo un fijo en sus directos. Una canción que se cerraba con la lapidaria afirmación “Una y otra vez morimos, uno después de otro…” . Buenrollismo total.

Sinking

Robert Smith compuso el cierre de The Head On The Door (1985) con apenas 25 añitos y ya nos contaba cosas como «Me voy calmando según pasan los años, me estoy hundiendo» una gráfica descripción de lo que es el paso del tiempo en una grandiosa pieza presidida por un omnipresente bajo.

A Thousand Hours

Esta bonita canción incluida en Kiss Me Kiss Me Kiss Me (1987) hablaba del paso del tiempo y las horas gastadas al día que eran necesarias para sentir el corazón durante un segundo. Sin duda una de las joyas escondidas de su repertorio.

To The Sky

Una de esas rarezas de su discografía que aún así, tienen la calidad de muchos de los temas titulares. Esta pieza, grabada en las sesiones de Kiss Me Kiss Me Kiss Me (1987) e increíblemente descartada, habla de la añoranza del ayer. La nostalgia de recordar la infancia y de «Respirar bajo el sol azul celeste de los recuerdos de otros tiempos».

Closedown

Disintegration (1989) está considerada la cima creativa de The Cure. Un álbum redondo y atemporal que sigue transmitiendo las mismas sensaciones que cuando salió a la luz. Un disco que fue concebido bajo el shock que supuso a Smith pasar a la treintena. En algunas de sus canciones se percibe esa nostalgia, aquí representada en esta con la apertura: “Se me acaba el tiempo…estoy fuera de tiempo, cerrando”.

39

Si Disintegration narraba el paso de la veintena a la treintena, Bloodflowers (2000) hacía lo propio con la cuarentena. Prueba de ello fue esta “39” donde nos adelantaba que “el fuego está casi apagado y no queda nada que quemar”.

Underneath The Stars

«Estamos aquí flotando bajo estrellas encendidas desde hace 13 millones de años y todo lo pasado (…) y todo lo que está por venir, es nada para nosotros» así de reflexivo se muestra Smith en sus últimas composiciones publicadas (este tema es de 2008).

Alone

El próximo disco de The Cure no será una excepción y aunque aún no lo conocemos al completo, sí hemos podido disfrutar de algunos de sus temas. El encargado de abrir sus recientes conciertos es una oda que refuerza la idea que estamos tratando. Ese nostalgia por lo pasado que no volverá con pasajes como «Este es el final de cada canción que cantamos. El fuego se redujo a cenizas y las estrellas se oscurecieron con lágrimas. Los fantasmas de todo lo que hemos sido».