Los legendarios Yes nos visitan en mayo

Yes vuelven a nuestro país este mes de mayo, para ofrecer conciertos en Madrid y Barcelona con su gira ‘The Classic Tales of Yes’.

La legendaria formación, que actualmente está formada por Steve Howe (guitarras, voces), Geoff Downes (teclados), Jon Davison (voces y guitarra acústica), Billy Sherwood (bajo, voces) y el baterista Jay Schellen, se erige como pionera y determinante en la historia del rock progresivo, desde su formación en la década de 1960. Con una amalgama de virtuosismo instrumental, complejas estructuras melódicas y líricas introspectivas, Yes ha trascendido convenciones dejando para siempre álbumes emblemáticos como Fragile, Close to the Edge, Tales from Topographic Oceans o 90125. Aparte de su nueva entrega, Mirror To The Sky.

Estarán presentándolo el próximo 2 de mayo en Madrid (La Riviera) y el día 3 en Barcelona (Paral,lel).

‘The Classic Tales of Yes Tour 2024’ 2 MAYO – MADRID – LA RIVIERA

3 MAYO- BARCELONA- PARAL·LEL 62

Entradas: https://getrock.es/yes-2024/