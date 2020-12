Robert Smith de The Cure tocó tres temas de Seventeen Seconds en evento solidario

Robert Smith de The Cure participó en el evento solidario de 24 horas “Nine Lessons and Carols for Socially Distanced People 24 Hour Show” de Robin Ince, una transmisión emitida el pasado sábado el sábado. El artista, descalzo y cómodamente instalado en su estudio casero interpretó tres canciones de Seventeen Seconds (1980), “In Your House”, “M” y “Play For Today”.

Smith interpretó las canciones en solitario, acompañado de una caja de ritmos. El set fue pregrabado en un momento anterior y se mostró hacia el final de la transmisión en vivo del maratón solidario.

El evento fue transmitido por Cosmic Shambles Network y se pidió a los espectadores que donaran en crowdfunder.co.uk/ninelessons. Según los organizadores, todas las ganancias se destinan a cuatro organizaciones benéficas: Turn2Us, Doctors Without Borders, Mind y Kings Place Music Foundation.

Este ha sido un fin de semana intenso para el líder de The Cure, que igualmente se unió a Gorillaz en su Song Machine Live retransmitido vía LIVENow, dividido por zonas horarias: Asia/Australia/Nueva Zelanda (12 de diciembre – 20h JST); América del Norte y del Sur (12 de diciembre – 16h PST), y Europa + UK y África (13 de diciembre – 19h BST). La banda virtual más grande del planeta llegó acompañada de los magníficos visuales de Jamie Hewlett y una emocionante actuación en directo mezcladas a la manera única de Gorillaz. Con el guitarrista Noodle, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel y el líder 2D a los que se unen Damon Albarn y la banda completa de Gorillaz además de una selección de artistas invitados, entre los que se encontraba Robert Smith.