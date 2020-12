Rocío Saiz de Monterrosa versiona a Wham!

Activismo, política, feminismo, reivindicación y mucha música. Rocío Saiz, cantante de Monterrosa, se ha convertido por méritos propios en uno de los referentes LGTBIQ+ con más carácter y fuerza de nuestro país.

Ahora se embarca en una nueva aventura, a la que da comienzo con “Last Christmas”: una reimaginación del popular tema de Wham! en clave pop electrónico, con letra en español de Raphael y producción de DJ Hater. Toda una inyección de energía a 160 BPM que recuerda a aquellos temas de «toma vitamina cuando te enamores» en tu clase de aerobic que hacían que se te olvidaran todos tus problemas de golpe.

Puede que este año no puedas ir a conciertos, no puedas enamorarte y no puedas hacer planes, pero con esta canción podrás viajar, saltar y recuperar las ganas de vivir que ahora son tan difíciles de conseguir. Porque, aunque puedas dudar, «hay magia sin fin en cada ciudad».

La pista de baile es política, la diversión nunca es tan inocente como la pintan y los dramas amorosos raramente son una experiencia intransferible. En sus distintos proyectos, Rocío Saiz habla sobre todo lo que pasa antes, durante y después del baile: las manadas en las discotecas, los desengaños, el sexo con y sin amor, las relaciones tóxicas, la plenitud de ser dueña de tu destino durante el máximo de horas posibles, pero también el insomnio fruto del estrés laboral y la falta de dinero, y la necesidad de cierto hedonismo para olvidar todo de vez en cuando.

Lo hacía con Monterrosa con hits eurovisivos y baladones fuera de época, como si pudiésemos juntar a Tino Casal, La Oreja de Van Gogh, Abba, Astrud, Cecilia y Vengaboys para fabricar himnos generacionales que nos expliquen cómo nos sentimos; y ahora emprende camino en solitario para unir mundos entre su fuerza con Las Chillers y su sofisticación con Monterrosa.