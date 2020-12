Texas y Wu-Tang Clan vuelven a unirse

Texas vuelven a colaborar conWu-Tang Clan en un nuevo single que anticipa su nuevo disco y llega con el nombre de “Hi”. El vídeo que la acompaña, dirigido por Fenn O’Meally, está protagonizado por el actor británico Kadeem Ramsay (visto recientemente en Top Boy y Small Axe).

“Hi” es una exultante porción de alegría, que reúne de nuevo a Texas y Wu-Tang Clan y supone el primero de los adelantos del nuevo disco de la banda escocesa. Asimismo, es la primera canción de de Wu-Tang Clan en tres años.

Viejos conocidos, Sharleen se reunió con RZA en Glasgow el pasado año durante la filmación de un documental donde discutieron su ya clásica colaboración “Say What You Want“, que Texas presentó por primera vez con Method Man en los BRITS en 1998. Trabajar sobre una nueva canción fue puesto sobre la mesa, y Texas pronto envió una primera versión de “Hi” a LA donde Wu-Tang Clan se encargaron de salpimentarla con toda su magia.

Sharleen Spiteri flexiona su conmovedora voz sobre una pista de guitarra al estilo Ennio Morricone y RZA y Ghostface Killah rapean encima de todo ello. Como resultado, “Hi”: una canción que te garantiza una sonrisa.

El nuevo álbum de Texas estará disponible en 2021 vía BMG.