Muzz, banda de Paul Banks, anuncian EP de versiones

Muzz anuncia detalles de un nuevo EP, Covers. Este conjunto de cuatro canciones en las que el trío formado por Paul Banks de Interpol, Josh Kaufman y Matt Barrick reimaginan canciones de Arthur Russell, Bob Dylan, Mazzy Star y Tracy Chapman, se publicará digitalmente el 9 de diciembre. Escucha la versión del tema de Arthur Russell, ‘Nobody Wants A Lonely Heart’.

Covers es una ilustración de las influencias colectivas del grupo tanto como es un testamento sonoro de su imaginación expansiva y fluidez como conjunto musical, aportándoles a los clásicos una sensación contemplativa, de asombro que se traduce en un álbum de corta duración pero poderosamente holístico.

‘Nobody Wants A Lonely Heart’ de Arthur Russell se deconstruye hasta sus cimientos, con el barítono de Banks flotando sobre el sumergido piano de Kaufman y el calmado shuffle de Barrick. El ‘Girl From The North Country’ de Bob Dylan se reestructura en una telaraña de guitarras acústicas, slides y voces fantasmales que crecen poco a poco hasta una cima mística. Por otra parte, la interpretación de Banks del ‘Fade Into You’ de Mazzy Star se cocina con una emoción cruda, que se saltea con una percusión palpitante y unas cuerdas arqueadas. La canción de Tracy Chapman, ‘For You’, cierra este conjunto de canciones en un emotivo y boyante final, de vibrantes guitarras, pads cinematográficos y la conmovedora entrega de Banks.

Muzz anunció recientemente Muzz – Live in Kingston, NY primer directo exclusivo mundial del grupo. El evento en línea tendrá lugar el 4 de diciembre a las 10pm (hora de Madrid) y comenzará con una sesión de preguntas y respuestas en directo con los tres miembros del grupo. Grabado en el teatro Old Kingston de Nueva York, en Muzz – Live in Kingston el grupo toca junto a los músicos Annie Nero (bajo, voces de apoyo), y Stuart Bogie (saxo, flauta, armónica, clarinete, teclado) para una inédita exposición del sonido de su álbum debut, ya disponible en Matador Records/Popstock! La actuación estará disponible para ver bajo demanda por 48 horas, con una camiseta limitada creada por el grupo para aquellos que compren entrada.

Con los singles ‘Bad Feeling’, ‘Broken Tambourine’, , ‘Red Western Sky’ y ‘Knuckleduster’, el álbum debut de Muzz nació de una relación de amistad y colaboración duradera. Banks y Kaufman se conocen desde la infancia y fueron al instituto juntos en España antes de mudarse por separado a Nueva York. Ambos se cruzaron de forma independiente con Barrick, al frecuentar círculos musicales similares. Siguieron en contacto los siguientes años: Barrick tocó en Banks + Steelz y en algunas de las sesiones de producción de Kaufman; Kaufman ayudó en una de las primeras aventuras en solitario de Julian Plenti; colaboraron en varias demos y compraron juntos un estudio.

El álbum debut homónimo fue compuesto, arreglado e interpretado por los tres, es oscuro e impresionante, misterioso y emotivo. Sin importar la dirección sonora que tomen, Muzz llega sin esfuerzo y con la máxima carga emotiva.