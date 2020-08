Róisín Murphy anuncia disco para septiembre

Róisín Murphy está de vuelta con un nuevo trabajo que se publicará el próximo 25 de septiembre. El regreso de la cantante irlandesa llega cuatro años después de la edición de Take Her Up to Monto y se titulará Róisín Machine.

En Róisín Machine, Róisín Murphy se hace acompañar de su colaborador Richard Barratt (aka Crooked Man). La primera canción que conocemos del disco es “Something More”, un himno disco en toda regla con el que vuelve a conquistarnos y a dejar muy altas las expectativas de cara a la llegada de su nueva obra.