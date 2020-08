25 años del primer FIB. La semilla de los festivales en España

Se cumplen 25 años de lo que fue el primer FIB. Han pasado dos décadas y media desde que aquellos 4, 5 y 5 de agosto de 1995 cambiaron la historia de los festivales en nuestro país. Casi de manera inconsciente, nacía un evento que marcó una época y puso la primera piedra para que la industria cultural patria emergiera de la nada.

El FIB no fue el primero, antes estaba el Espárrago, pero sí fue pionero en asentar un tipo de festival de varias jornadas que inspirado en el modelo británico (Reading, Glastonbury, etc), basaba sus carteles en una mezcla de grandes grupos internacionales y nacionales.

Su época dorada fue la que fue dirigida por sus fundadores, los hermanos Morán, que arriesgando lo que tenían y lo que no tenían, se lanzaron a la piscina para implantar un modelo de negocio en un país que era absolutamente ajeno. Todo nació en la sala Maravillas, ese templo del indie noventero de la capital, que ambos regentaban. Allí, junto a Luis Calvo (Elefant Records) y Joako Ezpeleta (Spiral, Viaje a Los Sueños Polares) idearon poner en marcha un macro concierto de tres jornadas en un pueblo costero.

La jugada quizá el primer año no fue un éxito, pero gracias a su perseverancia asentaron el FIB internacionalmente y fueron la inspiración para todos los grandes festivales que llegaron después, del Primavera Sound, al Bilbao BBK, Mad Cool y tantos otros.

La primera edición del Festival Internacional de Benicàssim se celebró en el Velódromo de la ciudad castellonense, organizado por la Sala Maravillas, Spiral y Elefant Records; costaba 8.000 pesetas, (apenas 48 €) y daba derecho a camping. Su cartel ya lo quisieran para sí muchos festivales actuales.

4 de agosto de 1995: The Charlatans, Ride, Salad, The Pastels, Gene, Australian Blonde, Honey Langstrumpf, Pribata Idaho, Iluminados y El Regalo de Silvia

5 de agosto de 1995: The Jesus And Mary Chain, Carter USM, Los Planetas, Automatics, Penelope Trip, Heavenly, La Buena Vida, Silvania, Sr. Chinarro y La Especie Sub

6 de agosto de 1995: Cranes, Echobelly, Supergrass, Los Flechazos, The Wedding Present, Guedeon Della, Revolution 9, Le Mans, Spring y Yogur

Esto solo fue el inicio de una gran aventura, que junto a los hermanos Morán llegó hasta 2010, momento en el que pasó a manos británicas, que cambiaron su modelo. Ya nada sería igual, aunque su magia aún late. En nuestra memoria quedan páginas de la historia de los festivales de este país con ediciones para el recuerdo, como la famosa tormenta del 97, el cambio de recinto y crecimiento del 98, el sold out de 2002, el histórico e inigualable cartel de 2004 (¿alguna vez un festival español tuvo esos nombres a la vez?), los cabezas de cartel de 2006, la actuación de Leonard Cohen… tantos grandes recuerdos que agrupamos en un especial hace pocas fechas.

Recordamos el documental 15 años de Festival en el que sus protagonistas cuentan cómo surgió todo.