Un proyecto de esta envergadura o bien satisface mogollón o deja a medias a todo quisqui, y esto lo que ha sucedido. A ver, ciertamente el título, Rompan Todo: La Historia del Rock Latinoamericano, es tan grandilocuente que, de normal, te deje con mal sabor de boca. Son seis episodios para abarcar una historia tan extensa que va, según el título, sobre los veinte países que agrupa el concepto “latinoamericano”. Pero, elementalmente, la falla llega cuando descubres que del continente como que no; tres países y vas que chuta. Por tanto, al finalizar te queda una sensación de haber visto algo entretenido pero a medio gas.

No estoy diciendo que no me guste la idea; al contrario. Sobre todo mola que haya puesto al rock latinoamericano sobre la mesa y que se hable del tema. Pero como no sabemos si la intención es que el hilo conductor sea la política según la música o viceversa, ahí comienzo el primer gatillazo. Arranca con el doo wop, el boogie-woogie o rock’n’roll y aparecen copias de Elvis, The Beatles y todo lo referente a la Invasión Británica; es decir los hippies, la contracultura, la psicodelia, la revolución sexual, los grandes festivales y de la era punk, pasando por los 90 y terminando en la MTV Latina a la que presentan como una especie de semidiós; tal cual. Se ve que lo que ha dado de sí estos últimos 20 años no ha lugar, y eso es que no encajaba o que se guarda para una segunda temporada.

Entiendo que contar algo así es complicado sobre todo por la cantidad de grupos que debes dejar atrás. Latinoamérica, ya dije, agrupa a veinte países cuyas lenguas oficiales son el español y el portugués y un pequeño porcentaje que habla francés, pero se podría decir que la serie documental es un 50% argentino, un 40% de México y el 10% restante repartido entre Santiago de Chile y varias centelladas. ¿Quiere decir que aquello que no estuvo en este eje NO ES ROCK LATINO? Al contrario. ¿Qué falla entonces? Pues que bajo el término “rock latinoamericano” se haga hincapié sólo en esos tres países. También chirría que dediquen más de la mitad de un capítulo a Maná bajo el concepto que da título a la serie. De fliparlo, ¿Verdad? También me escamó la presencia de Juanes y lo poco que se habla de La Movida Madrileña con todo lo que supuso allende nuestras fronteras. Luego está la nada absoluta rockera de Brasil, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. Máxime cuando el título está basando en la traducción de “Break it all”, de los uruguayos Shakers. Con ello quiero decir que si alguien no conocedor del rock latinoamericano ve la serie llegará a la conclusión de que en el resto no han salido de la cumbia. Colombia aparece en la segunda mitad, con énfasis en Aterciopelados, -una gran banda, cierto,- pero sin mencionar ni por error el Rock Al Parque; festival puntero de todo el continente. De acá mencionan a Radio Futura con entrevista a Auserón pero sin sonar un solo tema, Toreros Muertos (demasiado laureados) y Nacha Pop (algo bueno). Pero la nula mención a Héroes del Silencio, Miguel Ríos que organizó el primer Encuentro Iberoamericano de Rock en Madrid, Siniestro Total o La Polla Records con lo que allí significaron suena raro, raro, raro.

Luego está el peso narrativo; como no hay voz en off todo recae en los participantes, algunos con un ego e ínfulas para echarlos de comer aparte. Como fin de trayecto hacen una referencia a la mujer en el rock, pero suena tan a simplismo, tan a políticamente correcto y a lo que se lleva que parece más exigencias de lo políticamente correcto que por necesidades del guión.

Un gran proyecto que se queda a medio gas y que, supongo, está así pensado en pro de una segunda temporada. De otra forma no es entendible.

Tráiler oficial de Rompan Todo: