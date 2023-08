Fallece Robbie Robertson de The Band: recordamos su legado

Robbie Robertson ha fallecido a los 80 en años en Los Ángeles. Siempre será recordado como el guitarrista, cantante y compositor principal de The Band, banda de rock que se formó en los años sesenta para convertirse en una de las más influyentes de la historia.

Su mánager Jared Levine confirmó el fallecimiento del veterano cantante con un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram:

Una publicación compartida de Robbie Robertson (@robbierobertsonofficial)

«Robbie estuvo rodeado por su familia en el momento de su fallecimiento, incluyendo a su esposa, Janet, su ex esposa, Dominique, su pareja Nicholas, y sus hijos Alexandra, Sebastian, Delphine y el compañero de Delphine, Kenny. También le sobreviven sus nietos Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina. Recientemente, Robertson completó su decimocuarto proyecto de música para películas en colaboración frecuente con Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. En lugar de flores, la familia ha solicitado que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar un nuevo Woodland Cultural Center».

Robbie Robertson, cuyo nombre real era Jaime Royal Robertson, nació el 5 de julio de 1944 en Toronto, Ontario, Canadá. Empezó a tocar la guitarra a los 12 años y rápidamente se convirtió en un músico consumado. En los años sesenta, se unió a una banda llamada The Hawks, que en un primer momento acompañaban al cantante rockabilly Ronnie Hawkins. Al abandonar el proyecto hicieron de banda de apoyo de Bob Dylan, hasta que terminaron mutando en The Band, donde también estaban Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel y Levon Helm.

Los canadienses The Band se convirtieron en una de las bandas más populares del mundo en los años setenta y en una formación capital para el desarrollo de la americana. Su música era una mezcla de rock, blues, country y folk, y sus canciones poéticas y reflexivas. Entre sus discos más recordados se incluyen The Band (1969), Stage Fright (1970), Cahoots (1971), las versiones de Moondog Matinee (1973), Northern Lights – Southern Cross (1975) o el histórico directo The Last Waltz, editado en 1978 y que recogía su última actuación celebrada el 25 de noviembre de 1976 en el Winterland Ballroom de San Francisco (California). Un concierto que fue grabado por Martin Scorsese y en el que participaron músicos como Neil Young, Joni Mitchell, Muddy Waters, Dr. John, Van Morrison, Ringo Starr, Eric Clapton o Ron Wood. Uno de los documentos más importantes e influyentes de la historia de la música contemporánea.

The Band se disolvió en 1976, pero Robertson continuó con su carrera en solitario. Ha lanzado una serie de álbumes, incluyendo Robbie Robertson (1987), Storyville (1991), Contact from the Underworld of Redboy (1998) o How to Become Clairvoyant (2011).

Diez grandes canciones de The Band

«The Weight» (1969)

«The Night They Drove Old Dixie Down» (1969)

«Up on Cripple Creek» (1969)

«I Shall Be Released» (1968)

«Ophelia» (1975)

«Stage Fright» (1970)

«It Makes No Difference» (1975)

«Acadian Driftwood» (1975)

«Life Is a Carnival» (1971)

«Chest Fever» (1968)

Descanse en paz.