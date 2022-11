Dawda Jobarteh estrena su nuevo álbum

Dawda Jobarteh es un intérprete de kora gambiano descendiente de una larga estirpe de griots mandingas. A diferencia de otros chicos de la familia, tocaba percusiones en lugar de la kora y no empezó a aprender a tocar el arpa de 21 cuerdas hasta que se trasladó a Dinamarca a los 20 años.

Su música es una expresión de las oscilaciones entre la tradición y la modernidad, lo antiguo y lo nuevo, las diferentes culturas y los distintos géneros. Es un movimiento más o menos constante entre los opuestos, seguido de olas de sensación de pérdida y de búsqueda de un camino. Es la historia de Dawda, pero también la de muchas otras personas en el mundo actual.

Según sus propias palabras, de alguna manera perdió la tradición a una edad temprana al no tocar la kora y al dejar su país de nacimiento. En Escandinavia encontró una forma de conectar con la tradición que dejó atrás y de hacerla evolucionar explorando las posibilidades de la kora.

En su nuevo álbum Do you know a place called Flekkerøy?, Dawda explora otro camino en su viaje musical y personal con el trompetista noruego Gunnar Halle. Ambos están respaldados por el percusionista gambiano Sal Dibba, el batería danés Stefan Pasborg y la bajista maliense Elisée Sangare.

El álbum es jazzístico, con mucho espacio para partes de improvisación tanto para la kora como para la trompeta. Es muy ensoñador y la trompeta de Gunnar Halle contribuye con un distintivo ambiente nórdico que enfatiza los paisajes escandinavos. Con la kora recordando al oyente sus raíces del oeste africano, Dawda Jobarteh juega a través del tiempo y el espacio creando una sala única de elementos de diferentes culturas, siglos y continentes.

Escucha ‘Do you know a place called Flekkerøy?’ de Dawda Jobarteh