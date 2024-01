She Past Away + Dunkelwald (Sala Chango) Madrid 19/01/24

La fría noche del viernes en Madrid recibía a la banda turca She Past Away en el marco de la sala Changó, con una afluencia tan notable de público que a punto estuvieron de llegar al “sold out”. En esta minigira de dos únicas actuaciones por España, propiciada valientemente por la promotora Delta Promoters, el dúo compuesto por Volkan Caner y Doruk Ozturkcan venían a presentar, además de su cancionero habitual, canciones de lo que será su próximo trabajo.

Momentos antes pudimos disfrutar de la fresquísima propuesta de otro dúo, en este caso madrileño; Dunkelwald, compuesto por el cantante y compositor Marco Torremocha y la guitarrista y bajista Lucia Jimenez, esta última también en la banda de post-punk La Profecía.

Marco se apresuraba a colocar una camiseta de The Soft Moon en su mesa de acción de teclados y sintes y es que minutos antes habíamos recibido la triste noticia del fallecimiento de Luis Vásquez, alma pater de The Soft Moon. El concierto de Dunkelwald fue enteramente dedicado a este, con un sentido homenaje.

Potentísimo concierto el de los madrileños, armados con las bases creadas por Marco y la guitarra atmosférica de Lucia, que se iba cambiando el algún tema por un bajo. Ni siquiera unos problemas técnicos con la guitarra al comienzo de actuación pudieron ensombrecer un bolo más que notable.

Temas como: “Lobos Ciegos”, “La Tempestad” sonaron a la perfección y llenaron la sala de coldwave y synthwave tan melancólica como bailable. No pudo faltar uno de sus temas más celebrados, “Luces Muertas”. A tener muy en cuenta lo de esta formación.

She Past Away han logrado traspasar la barrera idiomática y cultural que debe ser pertenecer a Turquía, para colarse – desde sus comienzos – como uno de los puntales de los sonidos oscuros de Europa y el llenazo de sala en Madrid así lo corrobora.

Su estilo, plagado de referencias como la dark wave, o el post-punk también tienen algo de añeja new wave y la particular voz y presencia de Volkan Caner, particularmente me retrotraen a Alan Vega y Suicide. Todo eso es lo que quizás les haya hecho conectar con una audiencia diversa a la par que ferviente.

Así subieron al escenario, como maestros de ceremonias en una noche especial para los fans, en la que el mencionado Volkan con su presencia magnética y su voz profunda, capturó la atención desde el primer guitarrazo, mientras que Ozturkcan, con su habilidad para mezclar sonido electrónico pero orgánico, creó atmósferas que oscilaban entre lo etéreo y lo corpóreo.

Las difíciles luces de la sala, en lo tocante al tema fotográfico, sin embargo, fueron aliadas para acompañar a la oscuridad que acompaña a She Past Away. Comenzar con “Durdu Dünia” fue todo un acierto, como seguir con otros temas inapelables como: “Katarsis”, o el que da título a su último trabajo de estudio hasta la fecha; “Disko Anksiyete”.

Y aunque cada canción fue recibida con entusiasmo por un público que no dudó en sumergirse en la experiencia, bailando y tratando – en algunos casos – de tatarear con todo el acierto que permite su idioma, por mi parte destacaría: esa suerte de “dark-billy”, que es “Asymilasion”, “Kasvetli Kutlama”, en la que la guitarra ensoñadora de Volan volvió a mandar, o “Insanlar”, con la que desapareciendo entre bastidores.

Volverían a salir para unos bises nada improvisados para tocar entre otras, “La Maldad”, tema cantado enteramente en castellano, u otro de sus primeros hits de hace ahora doce años, “Monoton”.

En definitiva, un concierto que seguro hizo las delicias de todos los seguidores y que no hizo sino afianzar a una formación que lleva años dando que hablar en una escena poco dada al “hype”. Esperamos ansiosos su próximo trabajo, también con curiosidad por ver como salvan aquello de no caer reiteradamente en la misma fórmula.

Fotos She Past Away + Dunkelwald: Fernando del Río

