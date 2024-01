The Oxys + Los Magnetics (Gruta 77 – Inverfest) Madrid 18/01/24

Siempre es un placer regresar a una sala como Gruta 77, considerada patrimonio cultural de la ciudad de Madrid. No gratuitamente, la historia del club madrileño abala tal título, su –muchas veces– arriesgada programación, su resistencia a los envites de la voracidad inmobiliaria capitalina y el cuidado por las bandas que desfilan, hacen lo propio.

Nos encontrábamos pues a punto de recibir a los tejanos The Oxys, banda de punk rock poseedores de unas potentes melodías y un porte escénico fuera de serie. Englobado el concierto dentro del Inverfest y apoyado en la gira por la promotora El Beasto, la visita de The Oxys puede ser el preludio de una larga y fructífera (en forma de futuros conciertos) relación de estos con España.

Antes pudimos ver a los madrileños Los Magnetics, quinteto de rock and roll high energy, con querencia por las guitarras aceleradas y con frontman al frente de los que no dejan de interactuar con el respetable en ningún momento de actuación. Los Magnetics no son nuevos en la escena madrileña, llevan desde el 2012 dando guerra en todo tipo de escenarios y así se encargaron de demostrarlo.

Nueva formación y disco; Failed Survival Plan (2023) en el que se notan influencias más americanas y más stoner, sobre el que se basó el grueso de su actuación. Así, temas como: “Pussibilities”, “Survivor”, “Psycho Killer Girl”, se mezclaron con canciones más antiguas como: «Keep Burning», o «Guiris on Fire”; con la que terminaron su incendiaria actuación. Tuvieron tiempo de homenajear al Boss, con una curiosa versión de «Dancing in The Dark».

Salían al pequeño escenario del Gruta 77 los cinco de Austin, con la inequívoca profesionalidad y rapidez de las bandas norteamericanas de rock and roll; colocación rápida de todo sobre las tablas y un “aquí te pillo, aquí te mato», inherente al punk sudoroso que rezuman por todos sus poros.

No exagero si digo que The Oxys son una de las bandas más “cañonazo” de las que he visto últimamente en su estilo, rapidez, urgencia y perfecta ejecución en cada uno de los temas, con una coreografía posiblemente muy bien ensayada, sin caer por ello en el truco fácil.

Comenzaron con el bombazo de “Ticking Time Bomb”, para continuar con uno de sus hit singles; “Mr. Horrible”, que enlazaron con el que da título a su último trabajo, “Generation Irrelevant”. Se nota que el melenudo guitarrista Jason Ginchy Kottwitz, ha tocado con Sylvain Sylvain, tanto por las influencias del Glam, como por su manera de presentarse en el escenario. Qué decir del espectáculo que es el cantante, Phil Davies, un tipo capaz de moverse tanto, que es difícil cazarle con el objetivo, a la vez que no falla ni unta nota con esa voz melodiosa, en contraste con la guerra sónica que se desata detrás de él.

Sin tiempo para nada que no fuera atronar a la audiencia, fueron disparando otros cortes como: “Isolation, “Back on the Wire”, o “R&R Eyes”, para lucimiento de una base rítmica killer, compuesta por Gabriel Von Asher al bajo y Chris Alaniz a la batería. Porque capítulo aparte, o crónica para ella sola merecería la nueva incorporación, la ultra tatuada guitarrista, apodada como Genocide, tanto por su manera de tocar, como por su apabullante presencia escénica.

En fin, que quizás The Oxys no hayan inventado nada que no hayamos oído ya, pero tienen canciones sobresalientes, tocan de miedo y se despachan un concierto de punk y rock and roll en poco menos de una hora, como ha de ser. Les quedó tiempo para rendir pleitesía a los Ramones y a Johnny Thunders tocando “Chinesse Rocks”.

Me decía un amigo hace tiempo, que el punk no tiene por qué estar bien tocado en directo, The Oxys y un servidor le decimos que está equivocado.

Fotos The Oxys + Los Magnetics: Fernando del Río

