Los grandes conciertos y festivales, podrían no volver hasta 2022

Preocupantes noticias, las que nos llegan por parte del cofundador del festival Lollapalooza, Marc Geiger, quien en una conversación con la revista británica New Musical Express, ha asegurado que en su opinión no habrá festivales ni grandes conciertos hasta 2022.

Ya el pasado mes de abril nos hacíamos eco de unas declaraciones del asesor de la OMS, experto en bioética y salud Zeke Emanuel en el New York Times en el que se sorprendía por el retraso de algunos de estos espectáculos para después del presente verano. “Grandes reuniones, conferencias, conciertos, eventos deportivos… cuando la gente dice que van a reprogramar esta conferencia o evento de graduación para octubre de 2020, no tengo idea de cómo creen que es una posibilidad plausible. Creo que esas cosas serán las últimas en regresar. Siendo realistas, estamos hablando del otoño de 2021, como muy pronto”.

Esto hace pensar en un duro golpe económico no solo para los grandes eventos musicales que perderían cantidades astronómicas de inversión en algunos casos no cubiertas por ningún seguro, sino también para salas y pequeños conciertos, único medio de subsistencia para muchos artistas de nuestro país. El mundo cambiará después de esta pandemia, esperamos que no nos dejen tanto tiempo sin música en directo.

Y es que realmente todos pensamos que en 2021 la pesadilla podría haber terminado, todos los grandes eventos tienen ya programadas sus fechas para entonces, sin que nadie sea qué ocurrirá finalmente.

Volviendo a la entrevista con Marc Geiger, él considera que los eventos musicales masivos seguirán viéndose afectados hasta que la pandemia del coronavirus esté completamente controlada en el mundo: “En mi humilde opinión, será 2022. Llevará mucho tiempo antes de que la gente vuelva a querer salir a cenar o vivir sus vidas, ir a festivales o shows (…) Es mi instinto, esto va a tomar un tiempo porque los eventos súper masivos como deportes, espectáculos o festivales no van a funcionar demasiado bien mientras el virus esté presente”.

Dejando igualmente una frase que suena realmente demoledora: “Los próximos seis meses pueden ser más dolorosos que los últimos seis meses, y tal vez los seis meses posteriores a eso sean aún peores”.