James adelantan el primer single de su regreso

James anuncian el lanzamiento de su nuevo álbum, All The Colours Of You. Su décimo sexto álbum de estudio verá la luz el 4 de junio y será el primer álbum de la banda publicado a través del nuevo sello Virgin Music (anteriormente conocido como Caroline International). Este cambio refuerza la ambición interminable e inquieta de la banda a medida que se acercan a su cuarta década. El anuncio viene acompañado de un primer adelanto, el tema que da nombre al álbum.

Grabado por partes antes de la pandemia, el álbum fue producido por el ganador del premio Grammy, Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers). El productor le dio un nuevo enfoque al sonido de James, trabajando de forma remota desde su estudio, reinventando las demos y capturando a la banda en toda su gloria virtual.

El resultado es un disco con las canciones más frescas y festivaleras de sus 38 años de carrera. El sonido de una de las mejores bandas de Gran Bretaña deconstruido y reensamblado por uno de los productores más reconocidos del mundo.

Tim Booth cuenta: “Con toda la mierda que pasó en 2020, esta fue una concepción milagrosa y otro gran salto adelante para nosotros. Espero que el álbum refleje los colores en estos tiempos locos. Es un álbum de verdad, sin relleno y está a la altura de lo mejor de nosotros”.

Por su parte, Jim Glennie dice: “Estoy complacido, orgulloso y sorprendido por este trabajo en cantidades iguales. Jacknife nos ha llevado a nosotros y a las canciones a un nuevo lugar y es muy emocionante. Después de todos estos años, todavía seguimos desafiándonos a nosotros mismos y a nuestros fans”.

Desde el tema que abre el disco, “ZERO”, Tim aborda muchos temas difíciles a lo largo de las 11 canciones, con temas que van desde la política y el cambio climático, hasta lidiar con la pérdida de un ser querido durante la pandemia: “Miss America” examina la imagen empañada del país a través de los ojos de un concurso de belleza; mientras que “Beautiful Beaches” se centra en los incendios que asolaron California después de una visión que Tim tuvo de un terremoto e incendios que obligaron a su familia a correr en busca de refugio en hermosas playas. La canción principal, “All The Colours For You” (la cual ya está disponible como primer adelanto), aborda los años de Trump. Con sede en Estados Unidos durante muchos años, Tim fue testigo de primera mano de la división y el odio provocado por el expresidente. Destacando el fuerte aumento de la supremacía blanca durante su mandato, la pista ofrece en última instancia un rayo de esperanza, un futuro nuevo y más brillante. Por su parte, “Recover” es quizás la pista más conmovedora del álbum. Trata sobre la muerte del suegro de Tim por Covid en Reino Unido. Una pista esperanzadora, con una delicada producción y que resulta una canción edificante y alegre sobre honrar el legado y el espíritu de un ser querido, una celebración de la vida, no la tristeza de la muerte.

