Singles Supremos: «Living in the past» de Jethro Tull

Ya os hablé en un reportaje anterior, en Muzikalia, de los orígenes de Jethro Tull.

En esta nueva ocasión acerca de este grupo, nos desplazaremos ligeramente más adelante en el tiempo.

Después de la publicación de su jugosamente audaz primer LP This was (1968), una particularísima amalgama experimental de rock, blues y jazz, la banda aún estaba buscando consolidar sus líneas maestras. Entonces, en 1969, se produjo la edición del supremo single suelto “Living in the past”.

Aquella innovadora, resplandeciente y escurridiza mixtura de rock progresivo, resonancias medievales y jazz-fusión (o algún extraño híbrido que se le asemeja), salió disparada, merecidamente, hasta el nº3 de las listas de Inglaterra: el puesto más elevado en los más de 50 años de trayectoria del combo de Blackpool City en cuanto a este formato de sencillos se refiere (aunque matizar que con algunos álbumes enteros Jethro Tull consiguieron, en varias ocasiones, trepar hasta el nº1 en Reino Unido, Estados Unidos o Australia).

¿Cómo es que tuvo lugar aquel ascenso tan repentino de una banda novel y de aquella tan extremadamente ocurrente melodía? Arrojaremos diversas explicaciones sobre ello después de la traducción de la letra:

Happy and I’m smiling

walk a mile to drink your water.

You know I’d love to love you

and above you there’s no other. Feliz y sonriente,

camino una milla para beber de tu agua.

Sabes me encantaría amarte

y por encima tuyo no hay ninguna otra.

We’ll go walking out,

while others shout of war’s disaster.

Oh! we won’t give in.

Let’s go living in the past. Saldremos a dar un garbeo,

mientras otros claman sobre el desastre bélico.

¡Oh! No nos rendiremos.

Continuemos viviendo en el pasado. Once I used to join in.

Every boy and girl was my friend.

Now there’s revolution

but they don’t know

what they’re fighting Hubo una vez en que solía tomar parte.

Cada chico y cada chica eran mis amigos.

Ahora hay una revolución

pero no saben

contra que están luchando.

Let us close our eyes,

outside their lives go on much faster.

Oh! We won’t give in.

We’ll keep living in the past. Vamos a cerrar los ojos,

ahí fuera sus vidas transcurren más deprisa.

¡Oh! No nos rendiremos.

Continuaremos viviendo en el pasado. Oh! We won’t give in.

Let’s go living in the past. ¡Oh! No nos rendiremos.

Continuemos viviendo en el pasado. Oh! No, no, we won’t give in.

Let’s go living in the past. ¡Oh! No, no, no nos rendiremos.

Continuemos viviendo en el pasado.

Así que, ¿dónde se halla la raíz de “Living in the past”?

Todo arrancó cuando el líder, cantante y flautista de la agrupación, Ian Anderson, se hospedaba en una de las habitaciones del Hotel Holiday Inn de Boston, el 12 de Febrero de 1969, un día antes de ofrecer dos conciertos en esa misma urbe y en medio de la primera gira, por Estados Unidos, al frente de Jethro Tull; cuando éstos aún no eran apenas conocidos; internacionalmente.

En aquel alojamiento hotelero, el manager y productor Terry Ellis (co-fundador de Chrysalis Records) le desafió al propio Anderson a escribir un single más asequible para las radios del Reino Unido para tratar de mantener, como fuese, la inicial atención sobre la banda en la propia Inglaterra; ya que no retornarían a tocar a su país de base hasta dentro de unos 3 meses. El motivo de fondo, efectivamente, es que el mismo Ellis temía perder la relativa expectación que hasta ahora habían obtenido los Tull con respecto a la exigente audiencia de las Islas Británicas. Aunque al intérprete, el cual hizo famosa la flauta dentro del rock and roll, se le hizo raro escribir algo intencionadamente comercial, finalmente aceptó el desafío y le comunicó a su representante y productor que le concediese un par de horas para concebir el intento de hit.

Con su personal y habitual acidez, Anderson anotó un texto que desprendía cierto hermetismo pero en el que también se vislumbraba un trasfondo social de Estados Unidos acerca de la guerra del Vietnam, donde la generación hija de la explosión demográfica (los apodados baby boomers) organizaban protestas contra el Gobierno y abogaban por una futura sublevación. Sin embargo, el protagonista de la historia prefiere evitar todo ese enfrentamiento y volver hacia atrás, ¿quizás, para revivir en su mente una época pretérita de flower power, o sea, de romanticismo y de pacifismo como argumentos principales?

Emergieron un serie de hipótesis sobre el asunto por parte de la audiencia, a lo largo de las décadas, así que para tratar de disipar algunos interrogantes, démosle la palabra al compositor acerca de lo que piensa sobre su “criatura”.

Según el propio Ian Anderson, la tonada se presenta como una visión bastante cínica de gran parte del mundo en las postrimerías de la década de los 60 y es que el vocalista no comulgaba con las modas, el amor libre o las experiencias con las drogas de por entonces, prefiriendo él un mundo más realista y con valores más directos. Las estrofas de “Living in the past”, siempre según Anderson, suponen una reacción contra la pretensión moderna de revolución, contra el enamoramiento del presente y de pasar un buen rato; unas circunstancias éstas que hacían sentir incómodo al cantante y, finalmente, él se mismo autodenominó, graciosamente, como “un aguafiestas”; acerca de aquel instante de su carrera.

Prosiguió Anderson especificando que fabricó unos versos que suponían una desaprobación hacia esa moda oscilante posterior a The Beatles, la cual fomentaba una actitud de “hippy idealista”, es decir, con mucha gente hablando pomposamente de amor, de paz y de revolución pero que, realmente, no sabían en que terreno se estaban metiendo…; siempre según el propio abanderado de Jethro Tull. Finalmente además, para acabar de sustentar esta especie de sátira, Ian decidió poner al tema un título que huyese de la modernidad, es decir: “Viviendo en el Pasado”.

Probando primero acordes con una guitarra acústica y a través de su magistral flauta, Ian Anderson acabó forjando “Living in the past” en tan solo dos horas, recurriendo al inusual compás 5/4 (influenciado por la estructura del tema jazz “Take five” de Dave Brubeck) solamente como divertimento. Éste mismo tempo, según el mismo Anderson, se haría raro para la audiencia de la época aunque también, al unísono, el compositor trató de darle a la primera maqueta una textura de pop algo más pegadizo con respecto a lo que habitualmente habían estado haciendo, hasta entonces, los Jethro Tull.

Cuando Ian Anderson le enseñó la composición al productor Terry Ellis, a éste segundo le agradó tantísimo que ya pensó en reservar un estudio de grabación, en Nueva York, para la semana siguiente. Finalmente, “Living in the past” se grabó, el 3 de Marzo del 69, pero fue en el Vantone Sound Studio de Nueva Jersey, el cual lo describió Anderson como un estudio barato. Según este mismo intérprete, la primera demostración de la tonada se efectuó por medio de un pequeño conjunto local de músicos de sesión, los cuales eran los más económicos que pudieron contratar una banda emergente como Jethro Tull, a finales de los años 60.

Después, sobregrabaron sus instrumentos el propio histórico cuarteto Ian Anderson (flauta travesera), Martin Barre (guitarra), Glenn Cornick (bajo) y Clive Bunker (batería). Según rememora el propio Anderson, llevó a cabo el registro de su singular voz ya aparte, en unos estudios de San Francisco; aunque luego, realmente ésto mismo fue acreditado a los estudios United Western Recorders, de Los Angeles. ¿Andaba algo despistado este mítico y divertido músico escocés sobre hacia qué lugares viajaba en su primera visita artística a los Estados Unidos, en 1969?

Ya a últimos de marzo, una vez enviadas las cintas maestras a Inglaterra por el propio Ian Anderson a la discográfica Island Records, el single se difundió en mayo de 1969; aunque para abril la banda ya había regresado de Estados Unidos hacia Londres para empezar a elaborar su segundo álbum, Stand Up (nº1 en Reino Unido, por cierto). Por cierto, que la misma “Living in the past” iba a ir a parar a este mismo LP pero, finalmente, Jethro Tull decidieron que la susodicha canción se publicase un tiempo antes como sencillo aparte y por lo tanto, no incluirlo dentro del citado repertorio posterior y lanzado el mismo en agosto de 1969.

Aunque Ian Anderson pensaba, a priori, que un corte como “Living in the past” no poseía muchas opciones de despegar, por contra, el mismo se convirtió en un formidable éxito y se alzó como la espuma en las listas de Reino Unido, en junio de 1969; quedando solamente por debajo de “The Ballad of John and Yoko” de The Beatles y “Oh Happy Day” de The Edwin Hawkin Singers y rebasando a singles nada menos que de Elvis Presley, The Beach Boys o la Creedence Clearwater Revival; entre otros.

Unas mega-anti-estrellas habían nacido: Jethro Tull. El camino hacia la cima para Ian Anderson y sus muchachos comenzaba a allanarse como si de una recta y asfaltada autopista se tratase.

Aquello incluso motivó que los propios Tull fueran invitados a tocar el citado sencillo en el popular programa televisivo Top of the Pops, termómetro el mismo de los artistas más vendedores del momento, en Gran Bretaña. La anécdota más bienhumorada durante dicha emisión mediática sucedió cuando, en otro plató adjunto, Cliff Richard para ir calentando antes de su propia actuación, intentaba bailar la misma “Living in the past”; la cual estaban tocando los Jethro en ese instante. Al observarle, Ian Anderson pensó que no iba a ser fácil para el propio Cliff, ya que para poder danzar en base a aquel raro ritmo de 5/4 se debían tener dos piernas y media.

Sin embargo, no todo iba a ser un camino de rosas porque a los seguidores más acérrimos (sobre todo del arriesgado LP de debut This Was y de la gira inaugural de la banda en los circuitos de pubs y clubs de Inglaterra, en 1968) nos les agradó mucho la salida de “Living in the past”, a la cual consideraban una excesiva maniobra mercadotécnica; a pesar de que, como decimos, el tema no resulta un tipo de rock muy convencional. Éste mismo, efectivamente, Ian Anderson lo construyó todo lo anti-comercial que le fue posible; aunque, eso sí, por ejemplo el músico de Dunfermline Town también se vio condicionado a ajustarse al formato radiofónico de 3 minutos debido a la propuesta originaria del mentado Terry Ellis; como se sugirió anteriormente.

En 2018, también declaró Anderson que ya intuyó que si escribía ese tipo de canción más accesible, se produciría una “excomunión” (probablemente, refiriéndose a los británicos ambientes citados) y él mismo pensaba que era una de la peores letras que había escrito nunca; matizando que funcionaba dentro de un contexto y que no se avergonzaba de ella pero que no la consideraba muy buena.

De hecho, ya desde los años 80, el estrafalario músico declaró que aborrecía “Living in the past” y que cuando la misma se tornó tan célebre y sonaba en todas las emisoras inglesas, en 1969, el propio cantante corría hacia una esquina de la calle y se quedaba allí encogido. También explicó este icónico flautista británico que, por contra, los miembros de su banda siempre ansiaban tocar esta melodía y que él se fue acostumbrando a ello.

El single se anunció de manera promocional, en junio de 1969, en Estados Unidos pero no se publicó en esa nación, de forma oficial, hasta octubre de 1972 cuando la propia canción tituló y encabezó una recopilación de singles sueltos, caras-B, descartes y algún EP de los Tull; divulgado todo ello entre 1968 y 1971. Ese lanzamiento americano del sencillo que hoy tratamos, se coló en el nº11 de las listas de los propios E.E.U.U., en aquel año 72.

Añadiremos que el mismo Ian Anderson reelaboró este mismo tema, en 2017 y ese año se lanzó una versión instrumental de cuerda, re-titulada sencillamente como “In the Past” y destinada la misma al álbum compilatorio Jethro Tull: The String Quartets; con el mismo Anderson tocando junto al Carducci Quartet y con el pianista “tulliano” John O’Hara encargándose también de los arreglos.

En resumen, la irrompible y eternamente fresca “Living in the past”, de 1969, es la primera zancada de gigante de la banda británica hacia la total consolidación de su originalísimo estilo, el cual marcó Historia dentro del Rock. Un canción que supone un sugestivo y sólido puente que condujo a los oyentes hacia LPs de la inconmensurable talla de Stand Up (1969), Benefit (1970), Aqualung (1971) o Thick as brick (1972); entre otros.

Comentar, por cierto, para terminar que Jethro Tull publicará su álbum nº23 este próximo 21 de abril de 2023, que dicha obra se titulará RökFlöte (significa “el rumbo de la flauta”) y que tendrá influjos de la mitología nórdica.