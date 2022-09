Islandia Nunca Quema – Islandia Nunca Quema (No Aloha Records)

Han pasado ya siete años desde que el grupo de Reus Islandia Nunca Quema debutara en formato largo con el notable Applause. En este tiempo de espera -aparte de un epé con dos canciones- Jordi Ximeno (baterista) ha canalizado sus inquietudes musicales bajo el paraguas de su sello No Aloha Records, y horas de ensayo con la banda han definido un peculiar sonido que apunta a una personalidad muy marcada.

El disco azul de Islandia Nunca Quema (No Aloha Records, 2022) -estupendo arte gráfico a cargo de Cristina Lavilla– es otro cancionero pilotado por unas guitarras impetuosas y unas melodías imbatibles e irresistibles. Una banda que se halla en su mejor momento de forma asimilando influencias con una naturalidad sorprendente.

Abre este excelente elepé con un guiño al jugador de Los Ángeles Lakers, “Elgin Baylor”, y la maquinaria se pone en funcionamiento; los engranajes funcionan a la perfección: ecos fronterizos a lo Chris Isaak y la esperanza de que la herencia de La Búsqueda siga teniendo adeptos. Sabíamos del gusto de la banda por los intrincados juegos melódicos de Forster–McLennan, y están pletóricos subrayando ese legado en gemas como “Seremos Imperfectos”, “L’Animal” y “Camisa De Cuello Mao”.

En “Ego Trip” o “Pornografía Amatereur” mantienen ese olfato trenzando pop de altas miras con mucho de los patrones del “Dunedin Sound” y el rugido de The Velvet Underground, The Feelies, Josele Santiago, Chris Knox o del “Robespierre’s Velvet Basement” de Jacobites. Un trabajo exultante que no para de girar y girar en mi tocadiscos dándome muchas alegrías.

Escucha Islandia Nunca Quema – Islandia Nunca Quema