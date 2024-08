Nuevo disco de Rex Orange County para septiembre

Rex Orange County ha anunciado su nuevo álbum titulado The Alexander Technique, que se lanzará el 6 de septiembre a través de RCA Records. Este álbum ha sido producido en su totalidad por Rex, junto con Teo Halm y Jim Reed, un miembro de su banda de gira desde sus inicios. Además, James Blake también participó en la producción y colabora en la canción «Look Me In The Eyes».

The Alexander Technique lleva el nombre de una práctica terapéutica para tratar problemas de salud a través del alivio del dolor de espalda, un título apropiado para el álbum más personal y crudo de Rex hasta la fecha. Con un sonido que combina R&B de flujo de conciencia y folk indie, y manteniendo la riqueza orquestal que lo caracteriza, este álbum marca el comienzo de un nuevo capítulo en la carrera del proyecto. Rex lo describe como una especie de diario, donde explora todas las experiencias de su vida, más allá de las canciones de amor por las que es conocido, mostrando su crecimiento como artista en tiempo real.

Ya se conocen algunas de sus canciones, como «Alexander», «Guitar Song» y «The Table».

Estas serán las canciones de ‘The Alexander Technique’ de Rex Orange Country

1. Alexander

2. Guitar Song

3. 2008

4. Therapy

5. 4 In The Morning

6. Jealousy

7. The Table

8. Pure

9. One of These Days

10. Carrera

11. Much Too Much

12. Sliding Doors

13. Lost For Words

14. Look Me In The Eyes featuring James Blake

15. New Years

16. Finally