Geordie Greep comparte un concierto

Geordie Greep (guitarrista y vocalista en black midi) comparte un concierto grabado en Nueva York en la sala TV Eye en el que se acompaña de Santiago Moyano en la percusión, Charlie Shefft en la batería, Cameron Campbell en los teclados y Dave Strawn en el bajo.

Tras tres álbumes asombrosos con black midi, ha iniciado una nueva etapa con su primer álbum en solitario, The New Sound, un álbum que le ha permitido explorar ideas creativas como nunca antes. Como comenta: “Con la grabación de The New Sound, fue la primera vez que no tuve a nadie a quien responder. Y con cada impulso que tuve, pude seguirlo completamente hasta su conclusión. Al estar en una banda (black midi), a menudo tenemos esta sensación de «podemos hacer todo», pero también estás un poco limitado en ese enfoque, y a veces es bueno hacer otra cosa, dejar ir las cosas».

Más de treinta músicos de sesión participaron en la creación del álbum, en dos continentes, en São Paulo y Londres. Ahora llegan sus vibrantes actuaciones en directo en las que podemos admirar su imaginativo y expansivo discurso más vivo que nunca.

Disfruta el concierto de Geordie Greep en TV Eye

Foto de: Yis Kid