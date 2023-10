Singles Supremos: «Paper Sun» de Traffic

Durante el indispensable año 1967 despegaron hacia el infinito varias tonadas psicodélicas de la exorbitante estatura de, por ejemplo, “Arnold Layne”, de Pink Floyd; “Strawberry fields forever”, de The Beatles; “White rabbit”, de Jefferson Airplane; “2000 light years from home”, de The Rolling Stones; “Strange brew”, de Cream o “Purple Haze” de The Jimi Hendrix Experience; entre otras muchas.

Entonces, al mismo tiempo, emergió un formidable grupo, desde Birmingham City, el cual demostró que podía saltar el mismo altísimo listón de absolutamente todos los citados en cuanto a esa magnética corriente musical de acusado sabor lisérgico. Se trataba de Traffic, que estrenó su andadura con el single supremo «Paper sun» en dicho año 67; consiguiendo abrazar el nº4 en las listas de Canadá y el nº5 en su Inglaterra natal, ya de entrada.

So you think you’re having good times / Así que crees que lo estás pasando bien

with the boy that you just met, / con el chico que acabas de conocer,

kicking sand from beach to beach / pateando la arena de playa en playa

your clothes all soaking wet. / tus ropas están empapadas.

But if you look around / Sin embargo, si miras alrededor

and see your shadow on the run / y ves tu sombra huyendo,

don’t be too upset because / no te decepciones demasiado porque,

it’s just a paper sun / únicamente, es un sol de papel.

Oh! paper sun. / ¡Oh! Sol de papel.

Oh paper sun. / ¡Oh! Sol de papel.

In the room where you’ve been sleeping / En la habitación donde has estado durmiendo

all your clothes are thrown about. / toda tu ropa está tirada.

Cigarettes burn window sills, / Los cigarrillos se consumen en los alfeizares de la ventana,

your meter’s all run out. / tu contador del gas se ha agotado.

But there again it’s nothing, / Sin embargo, nuevamente no es nada,

you just split when day is done, / simplemente, te separas cuando el día ha terminado

hitching lifts to nowhere, / haciendo auto-stop hacia ninguna parte,

hung up on the paper sun. / enganchada al sol de papel.

Oh! paper sun. / ¡Oh! Sol de papel.

Oh! paper sun. / ¡Oh! Sol de papel.

Standing in the cool of my room, / De pie, en mi fresca habitación,

fresh cut flowers give me sweet perfume. / las flores recién cortadas me dan un dulce perfume.

Too much sun, too much sun will burn! / ¡Demasiado sol, demasiado sol quemará!

Too much sun, too much sun will burn! / ¡Demasiado sol, demasiado sol quemará!

When you’re feeling tired and lonely, / Cuando te sientes cansada y sola,

you see people going home. / ves gente yéndose a casa.

You can’t make the train fare / No puedes pagar el billete de tren

or the sixpence for the phone / o los seis peniques para el teléfono

and icicles you’re crying / y los carámbanos que estás llorando

down your cheek have just begun, / por tu mejilla acaban de comenzar.

Don’t be sad, good times are had / No estés triste ya que los buenos tiempos han transcurrido

beneath the paper sun / debajo del sol de papel.

Oh! paper sun. / ¡Oh! Sol de papel.

Oh! paper sun. / ¡Oh! Sol de papel.

Daylight breaks while you sleep on the sand, / Amanece mientras duermes en la arena,

a seagull is stealing the ring from your hand. / una gaviota te está robando el anillo de la mano.

The boy who had given you so much fun, / El chico que tanto te había divertido,

has left you so cold in the paper sun. / te ha dejado muy fría dentro del sol de papel.

In the paper sun. / Dentro del sol de papel.

In the paper sun. / Dentro del sol de papel.

In the paper sun. / Dentro del sol de papel.

In the paper sun. / Dentro del sol de papel.

El asunto empezó cuando un jovencísimo genio, de nombre Steve Winwood, había cogido abundante protagonismo mediático y también mucha cantidad de liderazgo en los fenomenales Spencer Davis Group, cuando corría el año 1967. Sin embargo, con tan solo 19 años de edad en aquel instante, a Winwood todavía no le interesaba consagrarse como astro planetario y únicamente, le preocupaba la música en sí misma. En consecuencia, deseaba este intérprete explorar nuevos horizontes artísticos en aquel aperturista año 67 y no quedarse, solamente, en los sonidos pop-soul y rhythm and blues de su aludida primera banda.

Mientras se hallaba de gira con dicho grupo, es decir, junto a su hermano Muff Winwood; además de Peter York y el propio Spencer Davis, el mismo Steve Winwood coincidió en dicho tour con un compinche suyo, el batería Jim Capaldi, del combo Deep Feeling.

Entonces, a la conclusión de un concierto, Capaldi le reveló al vocalista y teclista de Spencer Davis Group que, mientras estaba medio dormido hacia la 3 y media de la mañana en una pensión de Newcastle, en un periódico de dicha ciudad había leído una frase interesante, la cual decía «Paper Sun» y entonces, de inmediato, el mismo baterista Jim escribió una letra entera sobre ello. Acto seguido, ambos intérpretes se dirigieron a la sala de un Hotel donde había un piano y una vez allí, Winwood comenzó a desarrollar, ampliamente, el cimiento musical de dicha pieza psicotrópica hasta terminar creando toda la partitura.

Poco después de eso y como se veía venir que Steve Winwood abandonaría Spencer Davis Group y emprendería una nueva aventura armónica, su productor en Island Records, Chris Blackwell, reclutó también para dicha iniciativa al propio baquetero Jim Capaldi; además de a Dave Mason a la guitarra y a Chris Wood a la flauta y el saxofón.

Se instauró así, oficialmente, el cuarteto Traffic, en el mismo 1967, los cuales establecieron su base en una aislada zona rural; alejándose, de ese modo, de los clubes de la capital Londres para así explorar sus propias resonancias, libremente y sin demasiadas influencias externas. Acto seguido, el mismo Winwood, aparentemente, adoptó un deseado papel más ecuánime y no tanto de jefatura dentro de aquel novedoso conjunto; el cual recuperó del cajón el citado pop-rock psicodélico «Paper sun» con la intención de ensayarla, grabarla y lanzarla como primer single del recién formado proyecto.

En los años 1966 y 1967 el denominado raga rock estaba trepando muchos peldaños en Inglaterra (como ya te contamos, aquí en Muzikalia, con The Yardbirds y su tema «Heart full of soul») y también, por ejemplo, The Beatles estaban empleando el sitar hindú en algunas sus canciones de pop más psicodélicas; con George Harrison al comando de esas operaciones concretas con ecos orientales. En el caso de Traffic, fue Dave Mason el que se encargó del riff de este instrumento de cuerda comentado, destinado el mismo a «Paper Sun» para así crear una ambientación onírica; con la flauta de Chris Wood y los coros de Jim Capaldi y Steve Winwood reforzando dicho efecto.

Para que sonaran más místicas dichas voces corales de los propios Capaldi y Winwood (“Oooooh! Papeeer Suuuun”), el productor Jimmy Miller utilizó la técnica de eco invertido y también este último aplicó tratamientos de delay y reverb al resto de instrumentos; además de otros trucos con la mesa de pistas, además de hacer que todo sonara en estéreo.

Fue entonces cuando el otro productor citado, Chris Blackwell, quedó encantado con Traffic y la amplia repercusión comercial de «Paper Sun», así que le pidió a la banda que grabase más temas; lo cual se consumaría con el segundo single, compuesto por el guitarrista Dave Mason, «Hole in my shoe»; la cual incluso se propulsó hasta el nº2 en los índices de Inglaterra. El vertiginoso ascenso popular de este combo inglés se hallaba servido, aunque por contra, ya desde aquí, se desencadenó una pugna de egos y conflictos artísticos entre los propios Mason y Winwood; algo sobre lo cual no nos extenderemos ahora.

En cuanto a la bastante inescrutable letra han sido múltiples las interpretaciones pero la más extendida es que «Paper Sun» es un argot para definir el LSD, asociación muy lógica tratándose del caso específico del año 1967.

En concreto, la primera estrofa parece sugerir la felicidad y el amor que disfruta una chica junto a su amado en un paisaje idílico pero dicha situación parece ilusoria y momentánea ya que, en realidad, pronto todo se verá envuelto en sombras debido los efectos secundarios del «sol de papel» (es decir, ¿el consumo de ácido lisérgico?)

La segunda parte parece hablar de una protagonista resacosa tras la alucinógena jornada anterior y que reflexiona sobre la experiencia vivida en medio del desorden de su habitación y sin crédito para el contador de gas y electricidad; el cual antiguamente funcionaban con monedas y, sin embargo, al mismo tiempo, ella se muestra como todavía enganchada a una odisea presuntamente alucinógena provocada por el aludido estupefaciente.

Durante la tercera estrofa la mujer se encuentra cansada y no posee dinero siquiera para pagar un billete de tren o una simple llamada telefónica. Sin embargo, a pesar de su penosa situación, parece que ha merecido la pena vivir los buenos momentos proporcionados por el «sol de papel», es decir, supuestamente bajo el efecto del LSD. De todos modos, en la outro cantada, la chica es abandonada por su novio; el cual no queda claro si era real o solamente se hallaba en la supuestamente dopada mente de la fémina.

A lo largo de las décadas han aflorado otras interpretaciones de los oyentes como que, por ejemplo, «Paper sun» podría simbolizar, sencillamente:

1) ¿Los superficiales engaños mundanales que ocultan la verdadera realidad, provocando así desilusión y confusión pero también activando la esperanzada búsqueda de algo más profundo?

2) ¿Es «Paper Sun» una jerga para definir a inmigrantes chinos con los papeles en regla en otros países ajenos al suyo como, por ejemplo, Estados Unidos?

3) ¿Hablamos de una alusión al periódico británico The Sun?

4) ¿Se desarrolla aquí una metáfora sobre el infierno, donde alguien acabará quemándose como un folio?

Opino que todas estas otras hipótesis son bastante menos probables en relación a este single de Traffic.

En cuanto al «animalesco», algo surrealista y ligeramente tenebroso video-clip, éste se filmó en el Museo Real de África Central, en la ciudad de Tevuren, Bélgica. Por otro lado, acerca de las diversas versiones sobre el tema, haremos resaltar las de Herbie Mann (1974) y la de Paul Weller (en directo, en 2007).

Terminaremos comentando que «Paper Sun» es una excepcional carta de presentación, la cual supuso una innovación y un prestigio para Traffic; además de erigirse como una superlativa influencia para artistas posteriores. Agregaremos que los hábiles y sinuosos acordes de este corte dieron paso a la irrupción de otra serie de sustanciosas piezas del propio grupo como «Freedom rider», «Dear Mr. Fantasy» (de la cual ya te hablamos en el reportaje especial de canciones psicodélicas de los 60), «Feeling alright», «Hole in my shoe», «Low spark of high heeled boys», «Medicated Goo», «John Barleycorn must die» y muchos más placenteros arcoiris de Traffic: uno de los más sobresalientes grupos británicos de la segunda mitad de los años 60 y primera parte de los 70, sin ningún género de duda.