Liam Gallagher insinúa la vuelta de Oasis para 2022

Año nuevo, la misma historia con Oasis. Han pasado pocos días de enero y Liam Gallagher ya ha revolucionado al personal para insinuar el regreso de su banda para 2022.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020

“Tengo la intención de retirarme como solista después de mi tercer álbum ya que acabo de recibir una llamada de mi hermano rogándome que inicie Oasis nuevamente en 2022. Si crees en la vida después del amor, vamos, ya sabes”.

Hacía tiempo que no escuchábamos hablar del tema a los Gallagher, después de los mil y un desmentidos de Noel los últimos tiempos.

Recordemos que en su última visita al FIB, (al que volverá el próximo verano) el pequeño de los hermanos más famosos del britpop escribió un tweet dedicado a su hermano en el que se podía leer: “Tierra llamando a Noel. Escúchame, chaval, me he enterado de que estás ofreciendo conciertos en los que la gente no puede beber. Pero te perdono, así que vamos a reunir otra vez a la gran O y déjate ya de joder. A las bebidas invito yo”.

Después de los cruces de insultos y según las últimas declaraciones de Noel, a día de hoy todo parece indicar que no, pero cosas más raras se han visto en el mundo de la música. No es que vayamos a hacer apuestas, pero al menos vamos a recopilar todas las declaraciones hablando del tema y las diferentes disputas que terminaron propiciando la separación.

Ya han pasado 26 años su debut, Definitely Maybe, que influido por el sonido de artistas como The Stone Roses , sin dejar a un lado a las grandes glorias británicas The Beatles, The Kinks, The Jam, marcó el punto de partida para que el conocido como britpop eclosionara y comenzara a expandirse como si de un virus se tratara, para llenar las islas de émulos de flequillo que soñaban con parecerse a los Gallagher.

El hoy algo denostado movimiento fue algo más y pero no vamos a analizarlo (quizá más adelante), pero lo que es cierto es que este disco fue sin duda uno de sus detonantes. Como afirmaba la premonitoria “Rock and roll Star” que lo abría, se colocaban en la rampa de lanzamiento hacia una fama aún lejana, pero que ya podía entreverse.

Dos décadas y media después como todos sabéis, la banda ya no existe. Por un lado, su guitarrista y compositor de sus mejores temas Noel Gallagher, se encuentra centrado en su carrera en solitario que ya cuenta con tres discos, el último de ellos el incuestionable Who Built The Moon (2017). La otra mitad, su hermano Liam, después de finiquitar a Beady Eye, banda que incluía a sus últimos escuderos en Oasis (Gem Archer y Andy Bell, quien por cierto ha vuelto a Ride brillando a gran nivel) se lanzó en solitario con el notable Asu You Were (2017) al que siguió Why Me? Why Not (2019). Le hemos podido ver en más de una ocasión junto a su amigo Paul Arthurs, más conocido como Bonehead, primer guitarra de la banda que no hace muchas fechas afirmó que Liam Gallagher reformaría el grupo encantado para subirse a un escenario y que lo haría sin importarle el dinero.

No es la primera vez ni será la última que el vocalista manifiesta su interés por recuperar a la formación que se separó en 2009 tras una fuerte discusión y que terminó con la marcha de Noel Gallagher y su adiós definitivo.

La pasada primavera, en 2013 haciendo gala de su sarcasmo habitual declaró en la revista Q que por 30 millones de libras él volvería encantado, pero que antes le enseñaran la pasta. Y un par de años antes, tras la reunión de The Stone Roses habló de lo que le gustaría tener un regreso triunfal pero ya para 2015, cuando se cumplieran veinte años de su segundo trabajo, (What´s the story) Morning glory. Pero tampoco.

Pero todas estas manifestaciones chocan frontalmente con la opinión del otro 50% implicado, Noel Gallagher. Él ya ha confirmado en varias declaraciones su negativa a dicha vuelta.

Hace algunas temporadas el Mirror británico se hacía eco del último rechazo de éste, en este caso por una oferta de 20 millones de libras para girar en 2014 interpretando su debut. Entonces afirmaba “Oasis ya no existen y si se produce ese encuentro yo no estaré en él”.

Y es que los desencuentros entre ambos hermanos siempre se han producido. Ambos llevan a hostias desde sus comienzos. Desde malas caras en conciertos en los que ni se hablaban, a peleas y momentos de verdadera tensión. Entrevistas por separado para no coincidir y multitud de declaraciones cruzadas hacen que este encuentro parezca bastante lejano.

Tirando de hemeroteca recordamos cómo en 1994 Liam decidió cambiar las letras de algunas canciones en su gira americana lo que acabó con una discusión y una silla volando, lo que propició el abandono de la gira por parte del mayor de los hermanos y el primer rumor de separación que no llegó a producirse.

En la grabación del MTV Unplugged Liam se mosqueó minutos antes y decidió no participar, mientras que Noel siguió adelante y se encargó él de cantar las canciones, mientras su hermano le criticaba sentado entre el público. En 2000 cancelaron un concierto en Barcelona tras una pelea entre ambos por cuestionar Liam a Noel si era el verdadero padre de su hija, lo que acabó con un labio roto.

Y así hasta que el 28 de agosto de 2009, pocos días después de su actuación en el FIB y tras otra pelea Noel Gallaher escribiera en la web de la banda: “Con mucha tristeza, pero también un gran alivio, os comunico que ayer por la noche abandoné Oasis. (…) no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Los últimos desencuentros a raíz de la gira de Noel junto a U2, que le impidieron acudir al concierto homenaje que, en mayo, se organizó en Manchester para honrar a las víctimas del atentado en el concierto de Ariana Grande. Poco después, Liam recordó que su hermano y Bono eran los músicos más gilipollas del planeta.

Por tanto, ¿Estamos más cerca de una reunión? Lo dudamos, este tweet solo parece una forma más de aumentar los rumores y de seguir ilusionando a sus fans. Pero nunca se sabe, quizá en un tiempo tengamos una sorpresa, lo que apostamos es que ésta no será la última vez que oiréis hablar del tema.