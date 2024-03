Slowdive comparten actuación en ARTE

Slowdive (consulta nuestra entrevista) continúan con la promoción de su reciente álbum, Everything Is Alive (Dead Oceans), con el que mantienen la inspiración intacta y justifican el revuelo generado alrededor de su vuelta a la actividad.

Un trabajo dedicado a la madre de Goswell y al padre de Scott, quienes fallecieron ambos en 2020. «Hubo cambios profundos para algunos de nosotros personalmente», dice Goswell. Esos momentos de encrucijada se reflejan en el tono emocional de múltiples capas de la música de Slowdive; everything is alive está cargado de experiencias, pero cada nota está equilibrada, sabia y necesariamente orientada hacia la esperanza. Su alquimia única encarna sutilmente tanto la tristeza como la gratitud, la solidez y el levantamiento.

Un trabajo que estuvieron presentando en nuestro país y anteriormente en Francia, donde aprovecharon para grabar su concierto en la sala Yoyo de París a propósito de Echoes, el programa que Jehnny Beth (Savages) presenta en Arte.

Estas son las canciones que interpretaron Slowdive en Echoes with Jehnny Beth

shanty

Catch the Breeze

Avalyn

Souvlaki Space Station

Sugar for the Pill

Slomo

kisses

Alison

When the Sun Hits

40 Days

