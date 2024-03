Nuevo álbum de Einstürzende Neubauten para abril

Einstürzende Neubauten anuncian Ramps (apm: alien pop music), disponible el próximo 5 de abril a través de Potomak, que presentarán en otoño en Barcelona.

La banda de Blixa Bargeld continúa inmersa en ese concepto del ramp, con el que han estado experimentando desde los años 80. Ese que implica improvisaciones públicas, cuyo comienzo y final no están predeterminados y que sentaron las bases para su anterior obra, Alles in Allem.

Como comenta Bargeld: «En el álbum encontré algunas soluciones y formulé cosas en formas que no las había formulado en el pasado, porque nunca estuvieron claras para mi. Soy alguien que cree que puedes alcanzar conocimiento a través de la música. Siempre ha sido así. Sigo esa convicción, encuentro algo en la música que no sabía antes y cantó algo que no sabía». Su portada se inspiró en el White Album de los Beatles, con lo que agrega: «Se basa en la idea de que Einstürzende Neubauten es tan famosa en otro sistema solar como lo es The Beatles en nuestro mundo».

Ya puedes estuchar uno de sus temas ‘Ist Ist’

Estas serán las canciones de Ramps (apm: alien pop music)

1. Wie lange noch?

2. Ist Ist

3. Pestalozzi

4. Es könnte sein

5. Before I Go

6. Isso Isso

7. Besser Isses

8. Everything will be fine

9. The Pit of Language

10. Planet Umbra

11. Tar & Feathers

12. Aus den Zeiten

13. Ick wees nich (Noch nich)

14. Trilobites

15. Gesundbrunnen

Concierto de Einstürzende Neubauten

JUEVES 24 DE OCTUBRE – BARCELONA (SALA APOLO)

Las entradas estarán a la venta en DICE a un precio de 48 € más gastos de distribución.

Foto Einstürzende Neubauten: Thomas Rabsch