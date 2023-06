Slowdive regresan tras seis años con ‘Kisses’

Slowdive regresan con nuevo disco seis años después de su resurrección. Después de su disolución en 1995, sus miembros se embarcaron en proyectos tan recordados como Mojave 3. Sin embargo, en 2014 sorprendieron a sus fans con su reunión y el lanzamiento de un nuevo álbum homónimo en 2017. Acogimos su vuelta con entusiasmo y el disco demostró que conservaban su capacidad seguir emocionándonos regresando con acierto a sus raíces.

Su sonido distintivo, caracterizado por capas de guitarras etéreas y melodías melancólicas, los ha posicionado como una de las agrupaciones más influyentes e icónicas del shoegaze. Neil Halstead, Rachel Goswell y compañía, tuvieron una primera etapa en la que publicaron tres LPs, cada uno de los cuales contribuyó al desarrollo de su sonido único y trascendental. Desde su debut Just for a Day (1991) mostraron una combinación de elementos shoegaze y dream pop, con canciones como «Catch The Breeze» y «Celia’s Dream», que capturaron la esencia de la banda.

Sin embargo, fue con su segundo trabajo, Souvlaki (1993), cuando alcanzaron un reconocimiento más amplio y consolidaron su estatus como una de las formaciones más influyentes en la escena. Con temas como «Alison», «When the Sun Hits» y «Dagger», el disco exhibió una sensibilidad más melódica, con un sonido envolvente y evocador.

Con su tercera entrega Pygmalion (1995), Slowdive exploró nuevos enfoques y texturas musicales, adentrándose en territorios más ambientales y minimalistas. Aunque dividió a sus seguidores de la época, ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años, reconocido por su enfoque experimental y su capacidad para crear pasajes únicos.

Hoy podemos escuchar el primer avance del que será su quinto disco. «Kisses» se mueve más en el dreampop y sigue sonando emocionalmente resonante. Los de Reading han demostrado una habilidad innata para transportarnos a un estado de ensoñación único y apostamos a que su nuevo trabajo volverá a hacerlo.

Escucha ‘Kisses’ de Slowdive