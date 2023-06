Quique González (Noches del Botánico) Madrid 18/06/23

Quique González es uno de los nombres imprescindibles de la historia del rock and roll de nuestro país. Desde que debutó en 1998 con Personal hace ya más de 25 años, no ha parado de regalar al público verdaderas joyas de discos. El estilo es inconfundible. rock suave con raíz norteamericana modulada a un castellano evocador e íntimo con una radicalidad artística basada en la honestidad y la independencia. Quique nos lleva todos estos años susurrando al oído una educación sentimental, que aunque no ha llegado a las masas, a aquellos afortunados que nos algún momento nos cruzamos con ella, nos ha tocado hasta el fondo de las entrañas. De Lavapiés, Rivas, Nashville o Vega de Pas, han salido muchos de los temas que escuchamos anoche en el concierto con el que González vuelve a Madrid tras terminar la gira de Sur en el Valle, para celebrar el cuarto de siglo sobre los escenarios. El concierto de anoche, fue un repaso a sus algunas de sus mejores composiciones. Como siempre pasa en estos casos, en hora y media no pueden caber todas las joyas de tan enorme tesoro.

Vamos a ver, disco a disco, aquellas que coreamos al cielo de la Complutense:

Personal (1998): “Y los conserjes de noche” el único tema de este álbum de debut en el que un jovencito roquero, mostraba que podía escribir canciones redondas. Es la única del siglo XX que queda en el repertorio desde hace años. Una lástima para los que amamos su opera prima.

Salitre 48 (2001): Gran disco de consolidación. Fraguado entre la casa del artista en la dirección que nombra el LP y la de su productor de aquella primera época dorada, Carlos Raya, grande de la guitarra y la música patria. “39 Grados”, “La ciudad del viento” y “Salitre”. Soñamos con que algún día nos llegue la noticia de que motivado por alguna efemérides, o tan solo por que sí, Quique nos regale un repaso a estos primeros álbumes al completo.

Pájaros mojados (2002): Tercer larga duración, El disco más arreglado y luminoso de Quique. Nos faltan todas las ausentes. Las presentes fueron “Miss camiseta mojada” con la que empezó el bolo, “La fiesta de la luna llena” y “Pequeño rock and roll”.

Kamikazes enamorados (2003): Primer disco al margen de las disqueras. Ante las presiones de la industria, Quique decide que quiere bajar revoluciones y publicar lo que él quiere, sin más criterio que el suyo. Nace Varsovia!!! Records. Anoche tan solo escuchamos la homónima “Kamikaces enamorados”.

La noche americana (2005): Mi favorito, y del que tan solo rescata “Vidas cruzadas”, su tema más conocido y coreado, con el que cierra una gran noche de música y nostalgia.

Avería y redención #7 (2007): El disco del barco. Puede que sea el mejor disco rock del 2007 en el país. “Trucos fáciles para días duros” y Avería y redención” fueron las elegidas para esta velada.

Daiquiri blues (2009): Abonado al sonido de Tennesse y con grandes músicos de estudio, Quique grabó este LP del que anoche sonaron “Restos de stock”, “Cuando estés en vena”, “Hasta que todo encaje” y “Su día libre”.

Delantera mítica (2013): Ninguna de las composiciones del disco con la portada más fea de entre las poco vistosas caratulas de este gran músico sonó ayer pese a que desde el público en varias ocasiones le pidieron “Dallas-Memphis”.

Me mata si me necesitas (2016): Fue el trabajo del que más temas escuchamos, con cinco composiciones: “Se estrechan en el corazón” , “Sangre en el marcador”, “Orquídeas”, “El relámpago” y la tierna y dura “La casa de mis padres”.

Sur en el valle (2021): Último trabajo del que nos regala “Puede que me mueva” y “Te tiras a matar”.

La banda con Toni Brunet a la guitarra, Edu Olmedo a la batería, el mítico Jacob Reguilón al bajo y Raúl Bernal a los teclados, acordeón y guitarra hizo un trabajazo y sonó maravillosamente.

Y dejo para el final, un pequeño apunte sobre Allison Russell que dentro de su gira europea hizo una única escala en Madrid. Esta gran promesa de la música americana (de origen canadiense) abrió el evento con una maravillosa actuación que nos alegró el corazón con su música llena de vitalidad y buen rollo.

Fotos Quique González: Fer González (Noches del Botánico)