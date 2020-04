Sonic Youth nos regalan una decena de conciertos clásicos

Mientras seguimos añorando a Sonic Youth seguimos conformándonos con los diferentes proyectos en solitario de cada uno de sus componentes. Sonic Youth eran grandes, pero todo saltó por los aires en en 2011 y desde entonces tenemos que seguir las carreras de Thurston Moore, Lee Ranaldo, Steve Shelley o la icónica Kim Gordon con su banda Body/Head junto a Bill Nace o en solitario.

A pesar de no existir, los norteamericanos siguen lanzando reediciones de algunos de sus álbumes o conciertos especiales. Hace pocos días, con motivo del confinamiento impuesto por la pandemia que nos asola, liberaron doce conciertos clásicos a través de Bandcamp.

Así lo anunciaban a través de Twitter:

Live in LA 1998 and 11 other Sonic Youth concerts now available at SY’s Live Archive on bandcamp: https://t.co/eYN4OYOJZz pic.twitter.com/2q5aEYD7Ny

— Sonic Youth (@thesonicyouth) March 27, 2020