Sorteo: ¿Quieres ver a The Sisters Of Mercy en Bilbao?

The Sisters Of Mercy (lee nuestra reciente entrevista) vuelven a nuestro país para volver a hacer un repaso por su oscuro legado. La banda de Andrew Eldritch, Ben Christo, Ravey Davey acompañando y programando al Doktor Avalanche, estarán en Madrid, donde actuarán el 24 de octubre en La Riviera (entradas), el día 26 de octubre en la sala Repvblica de Valencia (entradas) y el 29 de octubre en la Sala Santana de Bilbao (entradas). En los tres conciertos les acompañarán The Virginmarys como teloneros.

El grupo, que lleva más de cuatro décadas en activo siendo una de las formaciones cruciales para entender la darkwave, la rama más oscura del post-punk lleva desde 1990 sin editar un disco y desde entonces no han dejado de estrenar canciones, que han ido tocando en sus diversos shows, pero no han sido grabadas en estudio: «No tenemos planes inmediatos para grabar o lanzar. Porque no tenemos que hacerlo».

A pesar de ello, hablar de The Sisters Of Mercy es hacerlo de una de las principales bandas británicas de rock surgidas en los años ochenta, durante la primera oleada del post-punk. Con influencias que incluyen a The Psychedelic Furs, Slade, Pere Ubu, The Cramps y David Bowie, su sonido lento, nebuloso, melancólico y denso, que combina elementos de metal y la psicodelia y ha dejado discos tan recordados como Vision Thing (1990), Floodland (1987) y First And Last And Always (1985).

¿Te gustaría verles en Bilbao? Tenemos dos entradas individuales para sortear, cortesía de su promotora Get In. Para participar debes seguirnos en Instagram, formar parte de nuestra lista de correo, enviarnos un mail a mzk @ muzikalia . com en el asunto “Concurso The Sisters Of Mercy Bilbao”, indicándonos tu nombre y apellidos. Entre todas ellas sortearemos las dos entradas individuales de las que disponemos.

Anunciaremos los ganadores el martes 24 de octubre.