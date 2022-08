La esperada gira de los japoneses MONO recala por fin en España

MONO, una de las bandas más emocionantes de toda la escena post-rock mundial, recalará en nuestro país próximamente tras sendos aplazamientos durante dos años consecutivos de su gira europea por los motivos de sobra conocidos.

Los japoneses presentarán su excelso Pilgrimage of the Soul (21), trabajo publicado el pasado año y penúltima referencia de estudio si tenemos en cuenta la muy recomendable banda sonora que ha visto la luz recientemente, My Story, The Buraku story (22).

Les acompañará sobre las tablas el maravilloso dark folk de A.A. Williams; de hecho la artista guarda una estrecha relación con la banda nipona que les llevó a grabar en el año 2019 el sencillo colaborativo Exit in Darkness.

Las fechas a tener en cuenta son:

Sábado 3 de septiembre 2022, Sala Apolo 2 (Barcelona)

Domingo 4 de septiembre 2022, Sala Garaje (Murcia)

Lunes 5 de septiembre 2022, Sala Custom (Sevilla)

Jueves 8 de septiembre 2022, Sala Mon (Madrid)