Space Oditty de David Bowie se reeditará en Picture disc

El 17 de abril se publicará la edición especial limitada en formato Picture disc del álbum homónimo de David Bowie, rebautizado con el título de Space Oddity.

Este Picture Disc conmemorativo presenta la icónica imagen de la era Ziggy Stardust e incluye una réplica del póster que formó del lanzamiento original en 1972.

La reedición de DAVID BOWIE en noviembre de 1972 fue publicada como un avance del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, y desbancó de las listas al lanzamiento original, ocupando el puesto No. 17 en las listas de Reino Unido y No.16 en Estados Unidos.

Esta nueva edición en formato Picture Disc contiene la grabación remasterizada que se realizó en 2009 para celebrar el 40 aniversario de publicación del vinilo original.

David Bowie – Space Oddity 1972 picture disc será publicado el 17 de abril 2020 bajo el sello Parlophone.

TRACKLISTING

CARA A

Space Oddity (5.20)

Unwashed and Somewhat Slightly Dazed (6.18)

Letter To Hermione (2.32)

Cygnet Committee (9.28)

CARA B

Janine (3.21)

An Occasional Dream (2.57)

Wild Eyed Boy From Freecloud (4.50)

God Knows I’m Good (3.16)

Memory Of A Free Festival (7.14)