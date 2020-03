Así suena lo nuevo de The Killers, ‘Caution’

The Killers están de vuelta con el que será su nuevo disco después de que el pasado año nos regalaran aquel himno llamado “Land Of The Free“. Su primer material desde que publicaran Wonderful Wonderful (2017) arranca con el lanzamiento del single “Caution”, adelanto de lo que será Imploding the Mirage, un álbum que será lanzado el próximo 29 de mayo.

El disco tiene como invitados a ilustres como Lindsey Buckingham (Fleeetwood Mac), Weyes Blood y Adam Granduciel de the War on Drugs.

Estas serán las canciones de lo nuevo de The Killers:

Imploding the Mirage

Dying Bred

My God

Blowback

Running Towards a Place

Fire in Bone

Caution

When the Dreams Run Dry

My Own Souls Warning

Lightning Fields

Man and Woman Enough

Y así suena su primer sencillo, “Caution”:

The Killers estarán en Mad Cool 2020 y Bilbao BBK Live.