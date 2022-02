Spoon – Lucifer On The Sofa (Matador Records / Popstock!)

Aunque obviamente sucedió en algún momento a lo largo de ese cuarto de siglo que Spoon llevan en la pomada, es difícil concretar con precisión cuándo el combo de Austin se convirtió en mítico dentro de la escena indie norteamericana. Más concretamente, en una de esas bandas que dadas sus características difícilmente alcanzarán a un público generalista pero que, a cambio, son adoradas por una corte de fieles seguidores en base a esas mismas cualidades.

Después de publicar el justificadísimo recopilatorio ‘Everything Hits At Once: The Best Of Spoon’ (Matador, 19), la formación liderada por ese tipo tan cool que es Britt Daniel regresa con el que ya es su décimo disco de estudio, el primero con material nuevo en cinco años y desde aquel alabado ‘Hot Thoughts’ (Matador, 17). Una obra marcada con la impronta del grupo, esa que siguen manejando en propiedad y que les otorga una personalidad con la que consiguen que sus canciones se tornen inconfundibles. ‘Lucifer On The Sofa’ (Matador, 22) es un trabajo sin trampa ni cartón, en el que Spoon vuelven a desarrollar (y actualizar) ese esplendoroso indie-pop de guitarras deudor de Television, The Modern Lovers, Elvis Costello, Talking Heads, The Go-Betweens o Pixies que, bien amasado, adquiere vida propia.

Sobre todo, porque las piezas seleccionadas para la ocasión se cuentan por aciertos y dentro del decálogo en cuestión el relleno brilla por su ausencia. El elepé se abre con tres piezas impecables como son la versión del “Held” de Bill Callahan, el single “The Hardest Cut” y “The Devil & Mister Jones”, que por sí mismas ya habrían solventado el asunto. Una secuencia a la que añadir otras destacadísimas del tipo de “My Babe”, “On The Radio”, “Satellite”, el delicioso medio tiempo “Astral Jacket”, “Wild”, la final “Lucifer On The Sofa” que da título al lanzamiento y, en realidad, cualquier otro título de la referencia. Un cúmulo de aciertos que certifican que Britt Daniel y compañía se encuentran en un momento espectacular de forma, luciendo enérgicos e inspiradísimos en tareas compositivas y ejecutivas.

Cabe celebrar, por tanto, la ausencia de novedades destacadas en torno al presente elepé. Porque se antoja complicado cansarse de las texturas del grupo, con esas estructuras no del todo convencionales y la desafiante interpretación vocal de Danielprotagonizando un álbum poco menos que redondo. Spoon no solo llevan décadas esquivando el fallo, sino que la aparente madurez en la que se encuentran inmersos sugiere que continúan mejorando a cada nueva entrega.

Escucha Spoon – Lucifer On The Sofa